«بارادايم ثري دي» تفتتح منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة «بارادايم ثري دي» أول منشأة طباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة قطع غيار الطائرات في دبي، وهي المنشأة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإنتاج قطع الغيار وفقاً للبند 21 من معايير وكالة سلامة الطيران الأوروبية الخاصة بصناعة قطع غيار الطائرات. وستركز المنشأة في مراحلها الأولى على إنتاج قطع غيار لرفد صناعة الطيران في المنطقة من خلال الطابعات الصناعية ثلاثية الأبعاد المتطورة التي استوردتها من شركة «ستراتاسيس».

وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي تبلغ مساحته 10,750 قدماً مربعة في منطقة جبل علي الصناعية في البداية نحو 2,000 قطعة غيار مصنّعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع توقعات بارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 20,000 قطعة سنوياً خلال العقد المقبل.

وستشمل القطع النموذجية التي يتم تصنيعها في المنشأة المكونات الداخلية للطائرات من مقاعد ومراحيض وقنوات التبريد الإلكترونية وقنوات نظام التحكم بالبيئة وسكك الأسلاك والمرشحات والتوربينات الدقيقة ومانعات التسرب ووصلات المكونات ببعضها البعض ومنافذ سحب الهواء المتشعبة وغيرها من المكونات.

وتستخدم الشركات الرائدة في تصنيع المكونات الداخلية للطائرات ومقصوراتها الداخلية في جميع أنحاء العالم بما فيها شركات بوينغ وكولينز وأيروسبيس وبي إيه إي سيستمز وإيرباص وديهل للطيران وسافران سيتس أنظمة تصنيع ثلاثية الأبعاد من إنتاج شركة ستراتاسيس.

وقال أندرياس لانغفيلد، رئيس شركة ستراتاسيس في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

«وجود هذه المنشأة بهذه القدرة الإنتاجية في دبي سيختصر المدة اللازمة لاستلام قطع الغيار بما يصل إلى أسابيع، وربما أشهر، ما سيساعد شركات الطيران على إبقاء طائراتها قيد التشغيل بشكل يتيح لهم تنظيم جدول أعمال الصيانة بشكل مدروس. ولن يقلل هذا من التكاليف التشغيلية وحسب، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، بل سيقلل أيضاً من التأثير السلبي لعمليات نقل قطع الغيار هذه على البيئة».

ودخلت شركة «بارادايم ثري دي» في شراكة استراتيجية مع شركة «ديزاين تو مانيوفاكتورينغ»، الشريك البلاتيني لشركة «ستراتاسيس» في دبي، ومع شركة «إيه إم كرافت» المرخصة لإنتاج مكونات الطائرات، التي تتخذ من لاتفيا مقراً لها، والحاصلة على موافقة واعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وشدد كيرياكوس بابانتونيو، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة «ديزاين تو مانيوفاكتورينغ»، على التزام الشركة بالتعاون مع شركة «بارادايم ثري دي» وشركة «ستراتاسيس» بدعم رؤية حكومة الإمارات بتطوير قطاع التصنيع لديها من خلال مبادرات خلاقة مثل «مشروع 300 مليار». وعبّر عن تفاؤله بإمكانات المصنع الجديد في خدمة سوق الإمارات وأسواق المنطقة كافة.

ومن المتوقع أن يحقق مصنع جبل علي نجاحاً كبيراً، وفي هذا السياق، تخطط «بارادايم ثري دي» لتوسيع نطاق أعمالها لتشمل قطاعات صناعية أخرى متنوعة. وقال محمد جمعة، الشريك المؤسس ومالك شركة «بارادايم ثري دي»، إن التقنيات المتقدمة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد تعد ركيزة مهمة في تحفيز نمو قطاع التصنيع بالمنطقة.

وأكد أن التزام دولة الإمارات بتبني الابتكار كأسلوب أساسي في تطوير قطاعاتها المختلفة، ودعم الحكومة الكبير للمشروعات التي تعتمد على تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصناعة، يمهدان الطريق أمام ثورة في عالم التصنيع الرقمي الجديدة في المنطقة.

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