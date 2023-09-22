جولة ترويجية ناجحة لمركز دبي للسلع في شينزن وهونغ كونغ

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية الناجحة في مدينتي شينزن وهونغ كونغ، ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة مع الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وخلال الزيارة، وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار وتشجيع التجارة الثنائية. وستشهد الاتفاقية تعاون الطرفين في تبادل أفضل ممارسات السوق، ونقل المعرفة والخبرات المهنية، فضلاً عن توفير الدعم التجاري واللوجستي. وهذا التعاون سيدعم تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على طول الطريق المقترح للمبادرة.

مكانة

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تحتل الصين مكانة مهمة كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة.

حيث بات المركز وجهة مفضلة للشركات الصينية في ظل وجود أكثر من 800 شركة مسجلة في منطقتنا الحرة الأفضل في العالم. تجاوز حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين العام الماضي 77 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يعزز انضمام دولة الإمارات الوشيك إلى عضوية مجموعة بريكس من تعاوننا مع الصين مما سيعزز تأثير ونطاق مبادرة الحزام والطريق وقدرتها على تحفيز حركة التجارة بين البلدين».

وقال الشيخ سعود علي المُعلّا، القنصل العام للإمارات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: «تلعب قطاعات الأعمال والتجارة دوراً محورياً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. وتشترك الإمارات والصين في رؤيتهما وأهدافهما لنمو وتقدم اقتصاديهما من خلال علاقات التعاون القوية التي تجمعهما.

ومن واجبنا جميعاً تشجيع وتوسيع هذه العلاقات. ولا بد هنا من أن أشكر مركز دبي للسلع على دوره البارز على هذا الصعيد وجهوده الحثيثة في الابتكار وتحقيق التميز ومساهمته الفعالة كقوة محركة لتسهيل التجارة وتعزيز الربط بين المراكز التجارية الرئيسية مثل دبي وهونغ كونغ».

تكريم

وتم تكريم أحمد بن سليّم بجائزة «40 شخصية استثنائية» بجانب قادة بارزين في القطاع، تقديراً لدوره المشهود في دفع عجلة نمو وتطور صناعة الماس والمجوهرات العالمية. كما شارك بحلقة نقاش بعنوان «من الخام إلى التألق:

رسم المسار لمستقبل مشرق»، عقدت على هامش معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، أحد أبرز المناسبات المختصة بقطاع المجوهرات في العالم، حيث تحدث حول رحلة نجاح دبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الماس.

وشهدت الزيارة أيضاً إصدار مركز دبي للسلع المتعددة نسخة خاصة من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة» تركز على الماس المصنع معملياً بعنوان «تطور مستمر- مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً». حيث ناقش التقرير الديناميكيات التي قادت إلى تسارع وتيرة ازدهار هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويأتي إصدار النسخة الخاصة من التقرير بعد نجاح الندوة الافتتاحية للماس المصنع معملياً التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو 2023.

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