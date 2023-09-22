«روتانا»: لا خطط حالياً للطرح في أسواق المال

المصدر: أبوظبي – وام

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أكد رجل الأعمال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا» لإدارة الفنادق، أن الشركة لا تملك حالياً خططاً للطرح في أسواق المال، وأنها تركز على خطط التوسع والنمو داخل دولة الإمارات وخارجها.وقال النويس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قرار طرح أسهم الشركة في أسواق المال يعتمد على اعتبارات مالية واستراتيجية، مشيراً إلى أن خطط التوسع المستقبلية تتضمن تشغيل 120 فندقاً بإجمالي 28 ألف مفتاح بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إنشاء 50 فندقاً آخر بحوالي 10 آلاف مفتاح، ما يعكس الرغبة في تعزيز تواجدها محلياً وإقليمياً.

وذكر أن الخطط التوسعية الرئيسية للشركة حول العالم، تتضمن السعي إلى التوسع في سوق المملكة المتحدة من خلال إضافة 104 غرف، حيث من المقرر افتتاح فندقين جديدين في الأعوام 2023 و2024 على التوالي يقدمان خدمات رقمية متكاملة.

مشيراً إلى أن العلامة «إيدج من روتانا» التي تمّ إطلاقها العام الماضي أسهمت في افتتاح ثلاثة فنادق في دولة الإمارات، إضافة إلى توقيع اتفاقية لإنشاء فندق آخر في إسطنبول تحت العلامة نفسها، فيما تعمل الشركة على افتتاح خمسة فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية وفندق واحد في قطر، بهدف تشغيل 30 فندقاً تحت العلامة التجارية نفسها بحلول عام 2027.

وأوضح، أن الشركة تدير حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين نزيل سنوياً، مشيراً إلى أنها حققت معدلات إشغال مرتفعة تتجاوز 80 % في الربع الرابع من العام الماضي و72% في الربع الأول من 2023.

السوق السياحي

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «روتانا» لإدارة الفنادق، إن السوق السياحي في الإمارات يحتل مكانة مهمة بالنسبة للشركة، حيث يسهم بشكل كبير في نمو المنطقة وازدهارها مع استمرار خطط التوسع والنمو، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للسياحة والترفيه والأعمال، إذ تم اختيارها للعام الثاني على التوالي كخيار أول للمسافرين بغرض الترفيه.

مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة أولت دعم وتطوير القطاع السياحي اهتماماً بالغاً انعكس أثره على موقع الإمارات في خارطة العالم كوجهة رئيسية سواء على صعيد السياحة الترفيهية أو العلاجية أو المستدامة.

انتعاش

ورداً على سؤال حول الأسباب الرئيسة وراء الانتعاش والزخم السياحي الذي شهدته الدولة طوال السنوات الماضية، قال النويس إن هناك عدة عوامل أسهمت في هذه الطفرة في مقدمتها الجهود الحكومية لتعزيز السياحة وجذب المزيد من الزوار من خلال إستراتيجيات مبتكرة، إلى جانب التسهيلات المقدمة للسياح مثل تأشيرة السياحة المجانية، فضلا عن برامج الترويج والتسويق المتميزة والبنية التحتية المتطورة والمرافق عالمية المستوى.

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