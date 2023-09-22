«بالمز الرياضية» تفوز بعقد بقيمة 403 ملايين درهم

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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أعلنت شركة «سيكيوريجارد ميدل است»، التابعة لشركة بالمز الرياضية، أمس، فوزها بتجديد عقد لخدمات أمن الموقع لشركة طاقة بارزة مقرها دولة الإمارات، وذلك بقيمة 403.5 ملايين درهم، ويمتد العقد على مدى 4 سنوات، مع إمكانية تمديده لمدة عامين إضافيين.وبموجب التمديد الجديد للعقد، ستقوم «سيكيوريجارد ميدل است»، بنشر فريق يضم أكثر من 2000 حارس أمني خاص من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية والذين سيعملون بدورهم على حماية مختلف المرافق والمناطق والمواقع التابعة للشركة في جميع أنحاء أبوظبي. كما ستغطي الخدمات الأمنية الشاملة للشركة المراقبة اليقظة والتحكم في آلية الوصول إلى المواقع وإدارة المخاطر وإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ لمجموعة واسعة من مواقع الشركة.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمز الرياضية: فوزنا بتجديد هذا العقد يأتي ليعزز نمو الشركة وشراكتها طويلة الأمد والمحافظة على تنمية حصتنا السوقية في قطاع خدمات الأمن الخاص في الإمارات.

وأضاف درويش: «تقوم بالمز الرياضية بوضع خطط لتسريع وتوسيع استثماراتها في الشركات التابعة لها وقطاع خدماتها. وندرس حالياً زيادة رأس مالنا خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 165 مليون درهم. وكانت بالمز الرياضية استحوذت بالكامل على شركة «سيكيوريجارد ميدل است»، في صفقة قيمتها 300 مليون درهم في يونيو.

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