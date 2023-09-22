«الاتحادية للضرائب» تعزز الثقافة الضريبية في أم القيوين

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال للمُساهمة في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.وقع الاتفاقية خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.وتأتي مذكرة التفاهم - التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي – ضمن الجهود المبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية حيث تضع إطاراً للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى قطاعات رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصاً في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.

وقال خالد البستاني: «تُسهم مذكرة التفاهم التي أُبرمتها الهيئة مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها».

وأكد عمار راشد العليلي مدير عام الغرفة، على أن غرفة أم القيوين حريصة على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف التعريف عن أهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.

وأوضح مدير عام الغرفة أن التعاون مع الهيئة يساهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبيها وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام للشركات الأعضاء في الغرفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.

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