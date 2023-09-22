رسملة سوق دبي تتجاوز 700 مليار درهم للمرة الأولى

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي مكاسب قاربت 4.6 مليارات درهم أمس، بعدما كسر رأسماله السوقي حاجز 700 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً 704.45 مليارات درهم. وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي الارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 1% إلى 4179.68 نقطة، لينجح المؤشر في التحليق لأعلى مستوياته في 8 سنوات.

وتحديداً منذ جلسة 23 يوليو 2015، مدعوماً بعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت الأسهم القيادية.وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.86 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 704.45 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.وقاد «إعمار العقارية» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، وارتفع 6.4% إلى 7.97 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014 (10 سنوات تقريباً).

وتصدر السهم تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 394.24 مليون درهم ليستحوذ السهم على 43% من سيولة السوق الإجمالية بختام جلسة أمس.

كما ارتفع سهم «بنك المشرق» 3.8%، و«أملاك للتمويل» 2.8%، و«سوق دبي المالي» 2.5%، و«بنك دبي الإسلامي» 1.6%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 58.9 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 262.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 203.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.24% إلى مستوى 9845.99 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 325.99 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 221.5 مليون درهم، ثم «موانئ أبوظبي» بسيولة 150.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم «الدار العقارية» 7.9%، و«رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 4.2%، و«صناعات أسمنت الفجيرة» 4%، و«أسمنت الخليج» 3.9%، و«أبوظبي للموانئ» 3.3%.

القيمة السوقية

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 10.6 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.564 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.574 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.870 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و704.45 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

السيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 2.45 مليار درهم أمس، توزعت بين 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي و916.2 مليون درهم في سوق دبي.

وسجل السوقان إجمالي 32.5 ألف صفقة شملت 532.26 مليون سهم.

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