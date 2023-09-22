اتحاد المصارف: الأمن السيبراني يعزز الثقة لتطوير القطاع المالي

المصدر: دبي - البيان

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جدّد اتحاد مصارف الإمارات التزامه التام بدعم الجهود التي تعزز توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، خصوصاً المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني، الذي يشكل إحدى الدروع الأهم ضد التهديدات الإلكترونية وتعزيز الثقة وتطور القطاع المصرفي في ظل التحول الرقمي الكبير والمتسارع الذي يشهده العالم بشكل عام والصناعة المصرفية والمالية بشكل خاص. جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمن السيبراني، الذي نُظم يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في دبي، بقيادة مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني والمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، إضافة إلى اتحاد مصارف الإمارات، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

وتقديراً لجهود اتحاد مصارف الإمارات المتميزة في تطوير القطاع المصرفي والمالي، قام مؤتمر الأمن السيبراني بمنح الاتحاد جائزة التميز في خدمة القطاع المصرفي.

وقام الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بتسليم الجائزة لجمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظم ضمن فعاليات المؤتمر، وتعكس تلك الجائزة المرموقة تقدير مجتمع تكنولوجيا المعلومات للمساهمات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي وحماية القطاع من مخاطر الهجمات السيبرانية.

الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي، إضافة إلى زيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك.

شارك في المؤتمر المتخصص أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن السيبراني وقادة الأعمال في القطاع المصرفي والمالي وبقية القطاعات الاقتصادية الحيوية لمناقشة القضايا الراهنة في مجال الأمن السيبراني والتوجهات وفرص التطوير في المجال. وتعد الإمارات من أبرز الدول في التحول الرقمي وفي تشجيع الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية وحماية البنية التحتية الرقمية لديها، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في العديد من المجالات.

وقال جمال صالح: «يشكل الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية للاتحاد وللصناعة المصرفية، التي تمثل المحرك الحيوي للاقتصادات العالمية، خصوصاً في العصر الرقمي الذي أدى لتغيير طريقة المعاملات المالية وإدارة الأصول، وهو ما جعل حماية أنظمتنا المالية ضرورة مطلقة».

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