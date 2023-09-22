«الإمارات دبي الوطني» يطلق تطبيقاً محسّناً بـ 150 خدمة

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني النسخة المحسنة والمطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «ENBD X»، والذي تم تصميمه بالكامل وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين. ويقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات والأمان عالي المستوى إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

وتم إطلاق تطبيق «ENBD X» في البداية بشكل تدريجي، وأصبح متاحاً الآن لجميع عملاء بنك الإمارات دبي الوطني ويتوفر للعملاء الجدد خيار فتح حساب رقمي على الفور مع البنك في أقل من ثلاث دقائق عبر الهاتف المتحرك دون الحاجة لأية وثائق. وتتيح شاشة التحكم العالمية الخاصة بالتطبيق للعملاء رؤية شاملة لكامل محفظتهم المالية.

بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع بجميع التحديثات المهمة، مثل مواعيد المدفوعات القادمة أو حالة الطلبات المعلقة. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكثر من 150 خدمة على تطبيق «ENBD X»، بما في ذلك تحديث الهوية الإماراتية وجواز السفر، وفتح وديعة ثابتة، والحصول على شهادات أرصدة الحسابات والخطابات المرجعية، وتقديم طلب الحصول على قرض على البطاقة.

وتتسم عملية تحويل الأموال على تطبيق «ENBD X» بالسهولة فهي تشبه تماماً إرسال رسالة نصية، حيث يقدم التطبيق مجموعة واسعة من خيارات التحويل والدفع العالمية المجانية، وتوصيات حول أفضل خيار لتنفيذ عملية التحويل بناءً على تحديد المستفيد.

ويمكن للمستخدمين رؤية جميع المعاملات عبر حساباتهم وبطاقاتهم، وتنزيل كشوفات الحسابات الموثقة على الفور، وحتى رؤية صور الشيكات المودعة في حساباتهم، وهي ميزة مبتكرة الأولى من نوعها في المنطقة.

ويتمتع التطبيق بميزة منصة الثروة الرقمية المدمجة، والتي تُمكّن العملاء من استثمار وتنمية ثرواتهم ضمن نفس التطبيق الذي يستخدمونه لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية، بما يجعل «ENBD X» تطبيقاً فريداً في السوق.

وتتيح المنصة للمستثمرين الجدد فتح حساب استثماري على الفور والاختيار من بين أكثر من 11.000 من الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة من 21 سوقاً عالمياً ومحلياً للاستثمار فيها.

ويمكن للعملاء من خلال ميزة «Secure Sign» رؤية وتحديث وتوقيع وثائق الاستثمار لإتمام أي صفقة بغض النظر عن مدى تعقيدها أو قيمتها، دون الحاجة لزيارة الفرع. ويمكن للعملاء أيضاً إنشاء قوائم مراقبة مخصصة والاشتراك في الاكتتابات الأولية العامة على نفس المنصة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: قمنا بالارتقاء بتجربتنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك إلى مستوى جديد كلياً، حيث أضفنا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الحديثة الفورية، والتي سيتم إطلاق المزيد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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