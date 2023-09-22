45000 عميل في «ويو بنك» خلال عام

المصدر: (أبوظبي - وام)

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احتفلت منصة «ويو بنك» بمرور عام على إطلاقها في أبوظبي، ووصول إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 45000 عميل، حيث نظمت النسخة الأولى من فعالية تحت شعار «ريادة الأعمال في العصر الرقمي»، وجمعت قادة الصناعة ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وشملت الفعالية حلقة نقاش حضرها مروان بن هاشم، المدير العام، Wio Securities، حيث شارك خبراته في إقامة الشراكات التي تعزز الابتكار، كما ناقش عمر البوسعيدي، أحد عملاء Wio Business ومؤسس شركة Global Possibilities، الآثار العملية للخدمات المصرفية الرقمية على رواد الأعمال، في ما قدمت بسمة أحمد البادي، مديرة النمو والاستراتيجية في Hub71، أفكاراً حول تعزيز النمو ضمن منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي.

وقال مروان بن هاشم: «سلطت الفعالية الضوء على الإمكانات الهائلة للخدمات المصرفية الرقمية والتي تسهم في تمكين رواد الأعمال ودفع نمو الشركات. ونحن فخورون بدورنا في رحلة التحول نحو هذا النوع من الخدمات».

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