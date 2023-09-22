تعاون بين «مالية عجمان» و«الإحسان الخيرية»

المصدر: (عجمان – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دائرة المالية في عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية الإحسان الخيرية بهدف توطيد علاقات التعاون المشتركة بين الطرفين لتعزيز العمل الخيري والإنساني بمبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في خدمة المجتمع المحلي في الدولة، وذلك ترجمةً لالتزام الدائرة بقيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لدورها المجتمعي.وقّع الاتفاقية مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الجهتين.وأشار آل علي إلى أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقات شراكة فاعلة بين الطرفين بُغية تعزيز العمل الخيري وتمكينه، فضلاً عن نشر ثقافة التكافل بين مؤسسات المجتمع، ودعم المشاريع الخيرية، والإسهام في توسيع نطاق العمل الخيري.

وأكد إيمان الدائرة بأهمية ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين الدائرة والمؤسسات الخيرية بهدف تفعيل التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني وتنفيذ مشاريع خيرية ومبادرات مجتمعية مشتركة بما يتوافق مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للطرفين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز