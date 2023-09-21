1.5مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة المنارة تليها مبايعة بقيمة 27.94 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45.89 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 40.08 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 60.89 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16.4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة منخول.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 9.97 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 39.03 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 14.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المنارة بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 98.51 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.



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