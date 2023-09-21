«فلاي دبي» تطلق رحلات يومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فلاي دبي أنها ستبدأ رحلات يومية الى جزيرتي لانكاوي وبينانغ في ماليزيا لتصبح أول ناقلة من الإمارات والشرق الأوسط تخدم هاتين المدينتين برحلات جوية مباشرة من الإمارات والمنطقة.

تبدأ الرحلات إلى مطار بينانغ الدولي (PEN) ومطار لانكاوي الدولي (LGK) اعتبارًا من 10 فبراير 2024. وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي بتوقف قصير في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء بنمو شبكتنا وعملياتنا في جنوب شرق آسيا مع إطلاق رحلاتنا إلى لانكاوي وبينانغ. تعد الرحلات من مركز الطيران في دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة أمر حيويًا للسياحة وحركة التجارة. تمتاز هذه الوجهات في ماليزيا بالتنوع الثقافي والأنشطة الترفيهية وفرص الاستثمار. ونتوقع أن تحظى رحلاتنا الجديدة بطلب عال ليس فقط من دولة الإمارات، بل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية أيضًا.»

ومع إطلاق رحلاتها إلى لانكاوي وبينانغ، نمت شبكة فلاي دبي في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات بما في ذلك عملياتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند.

وستقوم فلاي دبي بتشغيل طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس على الوجهات الماليزية، والتي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة في درجة الأعمال وتجربة سفر مريحة وممتعة في الدرجة السياحية.

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية للإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: «تعد ماليزيا سوقاً في غاية الأهمية بالنسبة لفلاي دبي، ويسعدنا أن نرى هذه الرحلات باتت حقيقة واقعة. وستحظى الخدمة اليومية بشعبية كبيرة بين مسافرينا من جميع أنحاء الشبكة وستوفر للمسافرين من ماليزيا خيارات مريحة للسفر إلى دبي وخارجها سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو لزيارة العائلة والأصدقاء.»

تقدم كل من لانكاوي وبينانغ مجموعة متنوعة من التجارب، التي تلبي احتياجات محبي الشواطئ وعشاق المغامرات فضلا عن خيارات الطعام المتنوعة، مما يجعلها خيارات مفضلة للسياح الباحثين عن استكشاف جنوب شرق آسيا.

تشتهر لانكاوي بشواطئها البكر وغاباتها المطيرة الوارفة وتكويناتها الجيولوجية المذهلة. يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة مثل التنقل بين الجزر وركوب التلفريك إلى سكاي بريدج واستكشاف متنزه كيليم كارست جيوفوريست كما أنها ملاذا للتسوق بسبب وضع الجزيرة المعفاة من الرسوم الجمركية.

نسيج ثقافي

وتوفر بينانغ، التي يطلق عليها غالبًا»لؤلؤة الشرق"، نسيجًا ثقافيًا غنيًا متنوعا يمزج بين التأثيرات الصينية والماليزية والهندية والبريطانية. تشتهر مدينة جورج تاون المدرجة في قائمة اليونسكو بالهندسة المعمارية التاريخية وشوارعها النابضة بالحيوية وأطعمة الشوارع.

وكانت فلاي دبي قد اعلنت مؤخراً عن إطلاق عملياتها إلى ثلاث وجهات جديدة. تبدأ رحلاتها اليومية إلى القاهرة في 28 أكتوبر، وبوزنان، وجهتها الثالثة في بولندا، في 29 أكتوبر، وستنضم مومباسا إلى شبكة الناقلة المتنامية اعتبارًا من 17 يناير 2024.

واعتبارًا من 10 فبراير 2024، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار بينانغ الدولي (PEN) ومطار لانكاوي الدولي (LGK).

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بينانغ من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,700 درهم. اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى لانكاوي من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 3,500 درهم.

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