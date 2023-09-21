65 متجراً جديداً ترفع إشغال «سيتي ووك» إلى 98% بنهاية العام

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل «سيتي ووك»، وجهة نمط الحياة والتي طوّرتها «ميريكس للاستثمار» المتخصّصة بإدار ة الأصول، 65 متجراً جديداً بحلول نهاية العام الحالي. وسيرفع هذا التوسّع نسبة الإشغال إلى 98% لتضم ما يزيد على 250 متجراً مُعزّزاً سمعتها كوجهة نابضة بالحياة متعدّدة الاستخدامات.

وصمّمت «ميريكس للاستثمار» عملية تأجير استراتيجيّة لترتقي بتجربة العملاء ومزيج المستأجرين على مدى العامين السابقين لتعكس الأذواق المتغيّرة لزوّارها. وتضمّ الوجهة حاليّاً مناطق مخصّصة لشركات السيارات وعروضاً أوسع وأفضل للطعام والمشروبات والصحّة والعافية بالإضافة إلى مساحة مكتبيّة حديثة مجهّزة بأحدث التقنيات لتُكمّل عروضها للسكن والضيافة التي تنمو باستمرار. وستضم منطقة «سيتي ووك بوليفارد» 70% من المتاجر الجديدة التي ستُفتتح في هذه الوجهة، والتي ستجعل المكان ينبض بالحياة.

وقال شهرام شمسيي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس للاستثمار»: «لقد تغيّر عُملاؤنا عبر السنوات، ففي العام الفائت وحده استقبلنا مقيمين جدداً ومن المتوقّع أن تستمر القاعدة السكّانية بالنمو. نوفّر أيضاً مكاتب في وجهتنا، كما شهدنا ارتفاعاً بعدد الزوّار والوقت الذي يمضونه خلال زيارتهم لنا. لقد قمنا بتغييرات لمزيج المستأجرين لدينا لتلائم طبيعة الجمهور المتغيّرة هذه، إذ لدينا الآن المزيد من المقاهي والنوادي الرياضيّة والمطاعم التي تُقدّم جميع أنواع المشروبات والتي ستخدم شريحة أوسع من الزوّار. نحن نرى انعكاس التزامنا بتقديم تجارب رائعة على جميع ما نوفّره، إذ كان لذلك أثراً كبيراً على كيفية صياغتنا لعملنا.»

مطاعم

سترحّب المنطقة الجديدة في «سيتي ووك»، والتي تضمّ «نولا» و«بيتزاريا دا ميكليه» و«باكو» و«ميثوس»، في الربع الأخير من العام الحالي أماكن جديدة مثل «براس مونكي» و«رير» و«بريمي» و «نوكس» و«دايكان إيزاكايا» والتي سيُطلق عليها اسم «C2». وستجلب هذه المطاعم مجموعة متنوّعة من النكهات والمأكولات من حول العالم مما ستضمن ملاذاً متنوّعاً لكل عشّاق الطعام محتفلين بتنوّع الطهي والإبداع في جميع أنحاء «سيتي ووك».

لياقة

ستفتتح 3 علامات تجارية أيقونيّة في عالم رفاهية الرياضة أبوابها في «سيتي ووك» وهي «لولوليمون» و«أديداس» و«بوما»، لتُلبّي الأذواق المميّزة لعشّاق الموضة الذين يحبّون جمع الراحة مع الأناقة. تمثّل هذه العلامات التجاريّة التناغم المثالي ما بين الموضة واللياقة البدنية، مما يُعزّز تجربة التسوّق للباحثين عن ملابس رياضة عصريّة ومتعدّدة الاستخدامات.

ولتجربة صحيّة وشاملة ونمط حياة متوازن، تُقدّم «سيتي ووك» مجموعة كبيرة من الخدمات المتميّزة للزوّار من ضمنها 7 مفاهيم شاملة للعافية مثل «بودي آند مايند» و«سيركل كير كلينيك» وعيادة دنتال ديت لطب الأسنان و«دريم اب»و«ميد كلينيك»و«دروب10».

أزياء

وتتوسّع عروض الأزياء في«سيتي ووك»لتُمهّد الطريق لمغامرة تسوّق رائعة ومُبتكرة مع علامات تجارية مميزة مثل«صوفي كوتور»و«ذا جيفينج موفمنت»و«ليس بينجامينز»و«مادلي»و«البير كوتور»و«كاتاليا»و«لوديفين».

كما ستُقدّم«سيتي ووك»مجموعة علامات تجارية لنمط الحياة تتماشى مع النمط الجمالي العصري بما فيها«استوديو 971»و«أركلينيا آند ليما»و«نوك هوم»و«فورما إيتالي»ـ إذ ستُعيد هذه العلامات تعريف مفهوم الأناقة والأداء العملي في مجالات التصميم الداخلي والعناية الشخصية مما يُعزّز إحساس الحياة الراقية.

سيارات

أمّا بالنسبة لعُشّاق السيارات، فستضُمّ عمليّة التوسّع في«سيتي ووك»مجموعة من علامات شركات السيارات التي تُمثّل الابتكار والرفاهية معاً، مثل«الدماني»و«تيك آرت»و«بيزاريني»و«محل جورا»و«إن دبليو تي إن موتورز»و«برابوس ميدل إيست».

مساحات أوسع للأعمال

وتأكيداً على عروض«سيتي ووك»متعددة الاستخدامات وتعزيزاً لجاذبيّتها، ستُقدّم مجموعة متكاملة مؤلّفة من 22 مساحة مكتبية صُمّمت خصّيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمهنيين. إن هذا التوسّع الاستراتيجي سيجعل من«سيتي ووك» مركزاً حيويّاً للابتكار والتعاون موفّراً بيئة ديناميكية تُعزز النمو والإبداع لدى أفراد المجتمع.

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