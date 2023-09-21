«الياه سات» توزع 201 مليون أرباحاً نصفية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «الياه سات» اعتزامها توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.23 فلوس لكل سهم وبما يعادل 201 مليون درهم عن النصف الأول من 2023.

وقالت الشركة إنه يتعين على المستثمرين الراغبين في تلقي توزيعات الأرباح شراء أسهمها في موعد غايته 27 سبتمبر 2023، علماً أنه سيتم دفع الأرباح النقدية لكل المساهمين المستحقين بحلول 16 أكتوبر 2023.

وقالت المجموعة إنها تمضي قُدماً لدفع توزيعات أرباح نقدية للسنة المالية 2023 بكاملها لا تقل عن 16.46 فلساً للسهم الواحد بما يعادل 402 مليون درهم، الأمر الذي يمثل زيادة نسبتها 2 % مقارنة بتوزيعات العام السابق كما يعكس التزامها الراسخ بتوفير عوائد جذابة للمساهمين.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس الإدارة: بعد تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام الجاري، تواصل «الياه سات» تميزها بين الشركات المدرجة في الإمارات من خلال توفير أحد أعلى عوائد التوزيعات النقدية حالياً. وأضاف: يبقى مجلس الإدارة ملتزماً بتنفيذ سياسة توزيعات جذابة تستهدف زيادة التوزيعات 2 % على الأقل سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي.

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