تعاون استراتيجي بين «أدنوك» و«الهدف للإنشاءات الهندسية»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت شركة «الهدف» المتخصصة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لدعم احتياجاتها من المنتجات الصناعية. جاء ذلك على هامش توقيع «أدنوك» اتفاقيات شراكة مع 25 شركة محلية لتزويدها بمنتجات صناعية تتجاوز قيمتها الـ 70 مليار درهم بحلول عام 2027.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «الهدف» على تزويد «أدنوك» بالعديد من المنتجات المصنعة من الحديد، أثناء تنفيذها مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاء، وأكدت «أدنوك» التزامها باتخاذ المصنعين المحليين كموردين حصريين لجميع احتياجاتها المرتبطة بالتصنيع.

وخصصت «أدنوك» 20 مليار درهم لدعم مرافق التصنيع المحلية خلال الفترة من 2023 إلى 2028، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 5 مليارات درهم سنوياً، بالإضافة إلى توفيرها قرابة 10000 فرصة عمل جديدة.

كما أن هذا الاستثمار سيسهم بتعزيز وتنويع اقتصاد الإمارات وسيضمن لـ «أدنوك» أيضاً وجود سلسلة توريد مرنة ومستدامة. وعبر د. صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» عن فخره بمساهمة أدنوك في دعم مسيرة توطين الصناعات التحويلية في الإمارات وإنشاء سلسلة توريد مستدامة عبر شراكات مع موردين محليين مثل الهدف.

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