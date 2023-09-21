6000 جهة عارضة في «جيتكس جلوبال» 16 ـ 18 أكتوبر

المصدر: دبي ـ البيان

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دفعت الطفرة في الطلب العالمي بأكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة نحو آفاق جديدة غير مسبوقة في عام 2023. وتنعقد النسخة الثالثة والأربعون من جيتكس جلوبال خلال الفترة بين 16 و20 أكتوبر حيث وصل الحدث الأبرز عالمياً إلى كامل طاقته الاستيعابية في مركز دبي التجاري العالمي مع تحضيرات لاستضافة ما يزيد على 6,000 جهة عارضة.

من جهة أخرى، ينطلق معرض «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في أكبر نسخة على الإطلاق خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر، أكبر وأبرز مراكز اليخوت الفارهة في الشرق الأوسط، بمشاركة ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة و1,000 مستثمر من 70 دولة يديرون استثمارات بقيمة تريليون دولار، للتباحث في سبل تسريع زخم الاستثمار في الشركات الناشئة.

وسيغطي المعرضان 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربع بنسبة زيادة قدرها 35% مقارنةً بالعام الماضي.

وسيقدم جيتكس جلوبال العرض الأكبر للذكاء الاصطناعي هذا العام حيث تكشف 3,500 جهة عارضة يمثل الذكاء الاصطناعي جزءاً من أعمالها، عن الآلية التي تقوم عبرها هذه التكنولوجيا الكبيرة بإثراء وتغيير حياة الأفراد والحكومات والأعمال والمجتمع.

يتناول «وادي جيتكس السيبراني» العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز العلامات التجارية في مجال أمن المعلومات فضلاً عن الخبراء الدوليين في أكبر معرض للأمن السيبراني هذا العام.

ويشهد عرضا الإطلاق «جيتكس إمباكت» و«معرض التمدن المستقبلي» تحولات ستترك تأثيراً بالغاً في التكنولوجيا المناخية، مع الارتقاء بالمدن المستدامة، والإسهام في رسم مستقبل خالي الانبعاثات، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

أبرز الأسماء

ويشهد جيتكس جلوبال 2023 عودة عمالقة القطاع مثل ديل تكنولوجيز، و&e، وجوجل، وهواوي، وهيوليت-باكارد، و«آي بي إم»، ومايكروسوفت، وتونوموس. وتشمل قائمة الجهات العارضة الجديدة التي ستعمل على حفز استراتيجياتها العالمية للنمو وترسيخ علاقات جديدة خلال الحدث، «سيلز فورس»، و«برودكوم»، و«بيون»، و«ديلويت».

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرضي جيتكس جلوبال و«إكسباند نورث ستار»: يجمع جيتكس جلوبال تحت مظلته قادة القطاعين العام والخاص مما يزيد على 170 دولة لاستكشاف الآفاق الجديدة المجهولة لاقتصاد المستقبل الرقمي«.

«إكسباند نورث ستار»

سيعمل معرض «إكسباند نورث ستار«الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على توسيع نطاقه إلى مستويات قياسية في 2023، مع مشاركة ضعف عدد الجهات العارضة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام، بهدف نسج العلاقات وحفز الإلهام والمشاركة في واحد من أكثر المنظومات العالمية ابتكاراً ودعماً لريادة الأعمال.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «من المقرر أن يدفع المعرض بعجلة الحقبة القادمة من ريادة الأعمال الرقمية، فضلاً عن إلهام الجيل الجديد من المبتكرين والمفكرين. وسيكون هذا الحدث البارز بمثابة حافز استراتيجي لتوسيع نطاق مستقبل اقتصاد دبي الرقمي، الأمر الكفيل بخلق منصة لا مثيل لها تجمع تحت مظلتها أصحاب المصلحة الرئيسيين من مجتمع الشركات الناشئة العالمي في دبي».

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