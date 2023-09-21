الشارقة تحفز رواد الأعمال لدخول مشاريع الامتياز التجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالتعاون مع شركة «امتياز» Emtiyz المتخصصة في الامتيازات التجارية (الفرانشايز)، في الأسبوع الماضي، أمسية بعنوان «بناء مستقبل بنظم الفرانشايز»، بحضور 27 من رواد ورائدات الأعمال المهتمين في دخول تجربة حقوق الامتياز التجاري باستكشاف الفرص التي يحملها قطاع ريادة الأعمال، يقدمها الخبير المستشار عصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة «امتياز».

وأكد حمد المحمود، مدير (رواد)، أن الإمارات تعتبر وجهة مثلى لحقوق الامتياز التجاري للعديد من الشركات العالمية ذات العلامة التجارية القوية، وإن مؤسسة «رواد» قطعت خطوات بارزة في مجال استقطاب واحتضان المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الناجحة وضمها إلى مجموعة المشاريع النوعية المنتسبة إلى عضوية المؤسسة، والعمل أيضاً على تقديم سبل الدعم المتكامل للعلامة التجارية لهذه المشاريع وتطويرها وإعدادها للانتقال إلى إمكانية توفير ومنح حقوق (الفرانشايز) إلى شركات أخرى.

وأوضح أن عدد المشاريع المنضمة للعضوية الحاصلة أو المانحة لحقوق الامتياز التجاري ارتفع إلى 4 مشاريع، 3 منها في مدينة الشارقة، وواحد في خورفكان.

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