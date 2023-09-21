500 عارض في الدورة 52 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مركز إكسبو الشارقة استكمال استعداداته لإطلاق النسخة الـ52 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، بين 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بدعم من غرفة الشارقة، وبمشاركة ما يزيد على 500 عارض.

وتعرض أشهر العلامات التجارية للذهب والألماس والساعات، تعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023-2024 على مساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، بمشاركة دول عدة، أبرزها الهند، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والسعودية، والبحرين، ولبنان إلى جانب الإمارات.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، أن الاستعدادات لانطلاق الحدث، أخذت بعين الاعتبار المشاركة الواسعة من نخبة العارضين محلياً ودولياً، والتي يتوقع أن تستقطب أعداداً متزايدة من الجمهور المهتم بالاطلاع على أحدث التصاميم العالمية.

ويفتح المعرض أبوابه من الواحدة ظهراً إلى 10 مساءً، والجمعة من 3 ظهراً إلى 10 مساءً.

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