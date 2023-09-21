«الإمارات دبي الوطني» يكرم الفائزين بجوائز تحويل الراتب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى، ضمن حملته الخاصة بتحويل الراتب، حيث قام ممثلون عن بنك الإمارات دبي الوطني، بتسليم الجوائز للفائزين، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيس للبنك.

وأتاح العرض الترويجي، الذي استمر على مدار ستة أشهر، للعملاء، فرصة الفوز بخمس جوائز كبرى بقيمة 100 ألف درهم، وخمس جوائز بقيمة 50 ألف درهم، و100 هاتف ذكي قيمة كل منها 5 آلاف درهم. وللاستفادة من العرض الترويجي، تعين على العملاء فتح حساب تحويل راتب جديد، وتحويل رواتبهم إلى الحساب، والاشتراك في بطاقة ائتمان أو قرض، وإنفاق ما لا يقل عن 5 آلاف درهم باستخدام بطاقات الخصم و/أو الائتمان من Visa خلال 30 يوماً من فتح الحساب. وحظي العملاء الذين استوفوا هذه الشروط خلال 60 يوماً، بفرص المشاركة في السحب بناءً على إجمالي نفقاتهم.

كما أتاح العرض الترويجي جوائز كبيرة حصرية لمواطني دولة الإمارات، وعملاء أبوظبي، والحسابات المفتوحة عبر تطبيق الخدمات المصرفية للهاتف المحمول من بنك الإمارات دبي الوطني.

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