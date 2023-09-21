أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 25 شريكاً محلياً وعالمياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف سوق أبوظبي العالمي، خلال حدث خاص استضافه في مقره، عن قائمة الشركاء لفعاليات أسبوع أبوظبي المالي، والتي تضم 25 جهة من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية والعالمية.

حيث ينعقد أسبوع أبوظبي المالي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

شارك في هذا الحدث عدد من كبار الشخصيات، وممثلون من الجهات الحكومية وقادة من المؤسسات العالمية والإقليمية ووسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن شركاء استراتيجيين ورسميين عالميين لأسبوع أبوظبي المالي 2023.

ومع الإعلان عن دورته الثانية، نجح أسبوع أبوظبي المالي في جمع العشرات من كبرى المؤسسات التي سيرتبط اسمها بالفعاليات على مدار أيام أسبوع أبوظبي المالي.

وفي إطار دعمها المستمر والاستراتيجي لهذا الحدث الهام والعالمي، ستكون دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي «الشريك الرئيس» لدورة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي.

وبالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرسميين لأسبوع أبوظبي المالي، عدداً من الجهات الرائدة في أبوظبي، وهم كل من «القابضة» (ADQ)، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبنك أبوظبي التجاري، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة مبادلة، والاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول.

وتضم القائمة أيضاً مجموعة من العلامات التجارية العالمية، وهي كل من منصة التداول eToro، و«بنك إتش إس بي سي»، و«هواوي»، و«بانكو بي تي جي باكتوال»، و«ماستركارد» وشركة «سيركل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز