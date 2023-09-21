«انفستكورب» ترعى أسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها ستكون راعياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك مشارك في القمة، التي تنطلق في 4 ديسمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وتدرك انفستكورب الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به رأس المال الخاص والخبرات المرافقة له كحافز للعمل وتحقيق النتائج ودعم جهود الاستدامة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت انفستكورب عن رعايتها للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب:نؤمن بأنه من خلال الشراكة والعمل الجماعي، توفر فعاليات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر الأطراف «كوب 28» منصة للمحادثات الضرورية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وأوفر ازدهاراً للأجيال القادمة.

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