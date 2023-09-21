«إتش إس بي سي» يخطط لتعزيز تمويل تكنولوجيا المناخ

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «إتش إس بي سي»، أمس، أنه يخطط لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة مليار دولار أمريكي لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة حول العالم.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات التمويلية في توفير الدعم للشركات الناشئة لإنشاء مجموعة من الحلول الجديدة، بما في ذلك شحن المركبات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والأغذية والزراعة المستدامة، وتقنيات إزالة غاز الكربون. كما يأتي هذا الإعلان أيضاً بعد قيام بنك HSBC بإطلاق منصة HSBC Innovation Banking واستراتيجية HSBC لإدارة الأصول لرأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ.

وقال باري أوبايرن، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية العالمية لدى بنك HSBC: «يعتبر الوصول إلى التسهيلات التمويلية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لشركات تكنولوجيا المناخ في مراحلها المبكرة لإنشاء حلول واقعية وتوسيع نطاقها. ونحن نعمل بالفعل مع بعض الشركات الواعدة والرائدة في مجال تكنولوجيا المناخ، منذ بداية تشغيلها وصولاً إلى توسع نطاق أعمالها على المستوى العالمي. ومن خلال الانتشار العالمي الذي يتمتع به HSBC، والخبرة الداخلية في مجال تكنولوجيا المناخ، وعروض منصة HSBC Innovation Banking التي تم إطلاقها حديثاً، فإن بإمكاننا أن نقدم لهذه الشركات الرائدة دعماً لا مثيل له».

وقالت باتريشيا جوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في HSBC الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا: تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في عملية تحول الاقتصاد العالمي إلى الحياد الكربوني، ومع انعقاد مؤتمر منظمة الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات هذا العام، فإن التركيز على تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ من عملائنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر إشارةً واضحة إلى الفرص الاستثمارية التحويلية المتاحة. ونتطلع إلى إجراء مناقشات فاعلة حول كيفية تفعيل هذا التمويل لدعم طموحات عملاء الخدمات المصرفية التجارية لدينا.

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