الإمارات والفلبين تبحثان توطيد العلاقات المالية والاستثمارية

المصدر: دبي ـ البيان

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اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في مقر وزارة المالية في دبي، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية الفلبين، ضم كلاً من الدكتور بنيامين ديوكنو وزير المالية، وأمينة بانجاندامان وزيرة الموازنة، والدكتور أرسينيو باليساكان وزير الهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، وفرانسيسكو جي داكيلا نائب محافظ البنك المركزي، وروزاليا في دي ليون أمينة الخزينة الوطنية، وألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وجرى في الاجتماع بحث توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية والاستثمارية بين البلدين اللذين يحتفلان العام القادم بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي بلغت ذروتها خلال العامين 2021 و2022.

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