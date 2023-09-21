«فيوز» للأصول الرقمية تغلق جولة تمويل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «فيوز»، المنصة الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية لمنصة ناشئة في قطاع الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف «فيوز» إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات التقليدية من عرض منتجات أصول رقمية مرخصة لعملائها بسهولة وسلاسة ومن خلال تطبيقاتهم المحلية. وقاد الاستثمار «فيرذر فينتشرز» في أبوظبي وبمشاركة «Liberty City Ventures» في الولايات المتحدة.

يبلغ حجم سوق الأصول الرقمية في المنطقة 566 مليار دولار مع نمو سنوي بـ48 %. وأكد محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة، أن منطقة الشرق الأوسط لديها جميع المقومات اللازمة لتأسيس الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية للأصول الرقمية. وقال: نحن متحمسون للغاية ونتطلع لبناء مستقبل البنية التحتية المالية والأصول الرقمية المرخصة من الإمارات. وقد لعبت اللوائح التنظيمية دوراً محورياً في دعم الإمارات لتحتل موقعاً مركزياً ضمن النظام العالمي لقطاع الأصول الرقمية، ولدينا الفرصة لتوسيع نطاق بنيتنا التحتية في الأصول الرقمية في أنحاء المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز