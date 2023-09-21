تطوير برنامج «ثبات» لدعم استثمارات الاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تبنت وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات الرائدة لتنمية قطاع الشركات العائلية، من بينها برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها.

وأولت وزارة الاقتصاد أهمية كبيرة لقطاع الشركات العائلية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ولدورها البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وطورت «الاقتصاد» برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية، بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات. ويعتبر «ثبات» محطة مهمة في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة.

ويستهدف برنامج «ثبات» تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الإمارات هي شركات عائلية، واستثماراتها تتوزع في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أن الشركات العائلية تستحوذ على 70 % من إجمالي الشركات في العالم، و60 % من إجمالي القوى العاملة، و70 % من الناتج الإجمالي العالمي.

وتحقق الشركات العائلية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً سنوية بنحو 100 مليار دولار، و50 % من ملاك هذه الشركات يتضمن 5 مساهمين أو أقل. وأكد خبراء أن برنامج «ثبات» يعتبر الأول من نوعه كبرنامج احترافي لبناء وتنمية الشركات العائلية، وأشاروا إلى أن البرنامج يعتبر نموذجاً للشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص لصالح الاقتصاد الوطني.

فرص عمل

ويرى الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط، أن الشركات العائلية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لأسباب عدة حيث إنها توفر وظائف وتساهم في خلق فرص عمل مما يقلل من معدل البطالة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد العامري لـ «البيان» أن برنامج «ثبات» يعتبر الأول من نوعه كبرنامج احترافي لبناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل.

مكون أساسي

وقال حمد العوضي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي السابق، إن الشركات العائلية في الإمارات ومنطقة الخليج مكون أساسي في الاقتصاد. وأشار العوضي إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 50 إلى 60 % في قطاع التوظيف بالإمارات. وأضاف إن الشركات العائلية أحد الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، وتحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية.

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