بيع جميع فلل المرحلة الأولى من نخلة جبل علي خلال ساعات

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد القطاع العقاري في دبي اليوم بيع كامل الفلل المطروحة للبيع في المرحلة الأولى من مشروع نخلة جبل علي خلال ساعات فقط، مما يعكس قوة الزخم والإقبال القياسي الذي تسجله سوق عقارات دبي بشكل عام والآفاق الواعدة التي يتمتع بها مشروع نخلة جبل علي بشكل خاص وما يشكله من إضافة نوعية لمشهد مشاريع الواجهة البحرية التي تتميز بها دبي.

وتم اليوم افتتاح المبيعات رسمياً للمشترين والوسطاء، وتم الإعلان بعد ساعات قليلة عن نفاذ جميع الوحدات الممتدة على 4 سعفات من النخلة، وتتضمن الفلل فئتين مختلفتين فلل "كورال" وفلل "بيتش"، وتشمل كل فئة 8 تصاميم مختلفة.

وتمتد "نخلة جبل علي" على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، مما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

وتدمج السعف الأربع اعتبارات الصحة البدنية والعافية ضمن أنماط الحياة اليومية؛ حيث تساعد سكان الفلل على تبني أسلوب حياة نشط من خلال شوارعها الواسعة للمشاة، والتي تتيح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية الوصول إلى الشاطئ عبر الحدائق. ويركز تصميم السعف على المساحات الخضراء الواسعة بالإضافة إلى إنشاء ممرات مشجّرة تتخللها تظليل واسع من الأشجار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز