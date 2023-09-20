93 % من الشركات الصغيرة في الإمارات تبحث التوسع عالمياً لتحقق النمو

المصدر: دبي - البيان

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أكد 93 % من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركين من دولة الإمارات في دراسة أجرتها شركة فيزا العالمية أخيراً، رغبتهم في التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة كمحور تركيز رئيسي لتحقيق النمو (مقارنة بـ79 % على مستوى العالم).

وكشفت شركة «فيزا» Visa عن نتائج النسخة السابعة من دراستها البحثية العالمية «العودة إلى الأعمال»، والتي أظهرت اعتزام غالبية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر المشمولة بالدراسة بيع منتجاتها عبر الحدود وتتطلع إلى التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة. وكشفت الدراسة كذلك عن تزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية، حيث توقع 75 % تقريباً من المتسوقين المشاركين في الاستطلاع أن يستخدموا المدفوعات الرقمية بشكل أكبر هذا العام.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: «بات أصحاب الشركات الصغيرة يتطلعون اليوم إلى توسيع نطاق أعمالهم على مستوى الدولة وخارجها بعد أن كان الأمر يقتصر فقط على الشركات الكبيرة. ونشهد في Visa تحولاً في عقلية الشركات الصغيرة من السعي للبقاء إلى تحقيق النمو، حيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من قوة المدفوعات الرقمية لتحسين كفاءة أعمالها، والوصول إلى شرائح عملاء جديدة، وتحقيق الازدهار وسط تسارع مسارات التحول الرقمي».

وبالنظر إلى ما هو أبعد من تحديات عصر الجائحة إلى استكشاف الفرص المقبلة، استطلعت دراسة «العودة إلى الأعمال» العالمية آراء أصحاب الشركات الصغيرة والمستهلكين في عشرة أسواق تشمل أستراليا والبرازيل وكندا وألمانيا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل نتائجها الرئيسية:

• طموحات التوسع الدولي. أشار 93 % من أصحاب الشركات المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات إلى رغبتهم في التوسع نحو مناطق جغرافية جديدة كمحور تركيز رئيسي لتحقيق النمو (مقارنة بـ79 % على مستوى العالم). وقال عدد كبير (83 % مقابل 72 % عالمياً) من المستهلكين إنهم يشعرون بالراحة عند الشراء عبر الحدود.

• التخلي عن التعاملات النقدية. بينما يخطط 100 % (مقابل 95 % على مستوى العالم) من أصحاب الشركات الصغيرة في دولة الإمارات للتحول إلى التعاملات غير النقدية «في يوم من الأيام»، قال 42 % (مقابل 51 % عالمياً) إنهم يخططون لذلك خلال العامين المقبلين. ويقود المستهلكون هذا التحول.

حيث توقع 51 % (مقابل 55 % عالمياً) من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيستخدمون المدفوعات الرقمية بشكل أكبر في العام المقبل.

• التسوق محلياً. يعتزم 70 % من المستهلكين (مقابل 49 % عالمياً) التسوق أكثر من الشركات المحلية هذا العام رغبةً منهم في دعم الاقتصاد المحلي (54 %).

• التسوق المستدام. يقول 92 % من المتسوقين في دولة الإمارات إن ممارسات الاستدامة التي تلتزم بها الشركات تؤثر إلى حد ما على قرارهم بالشراء منها (مقارنة بـ68 % عالمياً). وأبدى جميعهم تقريباً (96 %) استعدادهم لدفع المزيد مقابل المنتجات أو الخدمات لضمان استدامتها (مقابل 77 % عالمياً).

• قائمة الأولويات. لدى سؤالهم عن السبل الأفضل للوصول إلى عملاء جدد، أشار أصحاب الشركات إلى تقديم منتجات أو خدمات جديدة (44 %)، وزيادة الاستثمار في التسويق (42 %)، وزيادة الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي (41 %). ويتطلع 37 % منهم إلى تبني أساليب دفع جديدة كوسيلة مهمة لتحسين أعمالهم.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو عالمياً على مدار العام وكانت Visa قد أعلنت في عام 2020 عن التزامها الاستراتيجي بتخصيص 200 مليون دولار على مدار خمس سنوات لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء العالم مع التركيز تحديداً على رائدات الأعمال.

ومن خلال الاستثمار والمنح، تتعاون مؤسسة Visa (Visa Foundation) مع المنظمات التي توفر رأس المال التحفيزي وخدمات الدعم وبناء القدرات. وتستخدم المؤسسة رأس المال كأداة لتسهيل تدفق رأس المال الاستثماري إلى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الجنسين.

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