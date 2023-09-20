3 معالم إماراتية تفوز بجائزة «أجمل معلم سياحي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت «تيكتس» اليوم أسماء الفائزين بالجوائز السنوية السابعة لأجمل المعالم السياحية (RVAs) جائزة «أجمل معلم سياحي»، والتي تكرم التميز في مجال المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة. وكان من بين الفائزين في دولة الإمارات، 3 معالم وهي متحف اللوفر أبوظبي، وتيرا – جناح الاستدامة في إكسبو دبي، والقرية العالمية.

تمنح جوائز «أجمل معلم سياحي»، التي تدخل الآن عامها السابع، للأماكن المتميزة في سبع فئات فريدة، مما تعكس تنوع التجارب التي تقدمها منصة «تيكتس» في وجهات السفر المفضلة حول العالم، وتشمل هذه الوجهات الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تنافس في هذا العام، أكثر من 229 مرشحاً من مختلف أنحاء العالم في الفئات السبع المختلفة، وهي (المكان الأكثر تميزاً، وأفضل متحف، وأفضل معلم سياحي، وأفضل تجربة عائلية، وأفضل تجربة، وأفضل جوهرة خفية، والمكان الأكثر ابتكاراً).

بدءاً من عشاق الفن إلى العائلات وحتى محبي الهندسة المعمارية، فقد ساهمت تقييمات أكثر من 1.6 مليون عميل على منصة «تيكتس» في الاحتفال بالفائزين لهذا العام. وإليك بعض الأمثلة:

• الإمارات العربية المتحدة: القرية العالمية (المكان الأكثر تميزاً)

• فرنسا: كارير دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

• إيطاليا: متنزه سيجورتا (المكان الأكثر تميزاً)

• هولندا: فابريك دي لوميير (المكان الأكثر تميزاً)

• البرتغال: عرض ضوء سبيريتوس في كنيسة كليريجوس (المكان الأكثر تميزاً)

• إسبانيا: متحف ناسونال تيسين بورنيميسزا الوطني (المكان الأكثر تميزاً)

• المملكة المتحدة: قصر هوليرود (المكان الأكثر تميزاً)

• الولايات المتحدة: مركز الفضاء هيوستن (المكان الأكثر تميزاً)

وقال لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيكتس»: «تعد جوائز «أجمل معلم سياحي» احتفالاً بالثراء الثقافي والابتكار ومجموعة متنوعة من التجارب التي تقدمها المتاحف والمعالم السياحية للعالم. إنها تعكس حقاً تفضيلات وتجارب جمهورنا العالمي الفريدة. لقد ترك فائزو جوائز «أجمل معلم سياحي» لعام 2023 انطباعاً دائماً في قلوب المسافرين الذين يحجزون تذاكرهم عبر منصة «تيكتس»، ونحن فخورون بأننا نلهب دوراً مهماً في جعل الثقافة متاحة للجميع، ونتطلع إلى الاحتفال بالفائزين العالميين لعام 2023 في أكتوبر».

يعتمد اختيار الفائزين على مراجعة آراء أكثر من 1.1 مليون تقييم من قبل العملاء على موقع تيكتس الرسمي tiqets.com، باستثناء جوائز أفضل جوهرة مخفية والمكان الأكثر ابتكاراً، حيث يعتمد اختيار الفائزين بهذه الجوائز على التقييمات التي تمت مراجعتها من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء متميزين في هذا المجال، وتضم هذه اللجنة دوغلاس كوينبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أرايفل» (Arival)، وخافيير زوري، مدير موقع «فيجيس ناشونال جيوغرافيك» (Viajes National Geographic Web). بالإضافة إلى أنتوني آموس، رئيس تطوير الأعمال والعضوية في الرابطة التجارية التي تمثل قطاع السياحة الوطنية في المملكة المتحدة (UKInBound). وكذلك الدكتور فريدريك فان أويركيرك، الذي يشغل منصب محاضر أول في جامعة بريدا في هولندا.

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