الإعلان عن الاختراع الفائز بجائزة جيمس دايسون في دولة الإمارات للعام 2023

المصدر: البيان

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أعلنت جائزة جيمس دايسون عن فوز اختراع SMEFA بجائزتها على المستوى المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن حل مبتكر للتسوق، يعمل بتقنية المسح الذكي ويهدف لمساعدة أصحاب الهمم وإثراء تجربتهم في التسوق لتكون أكثر راحة. واستلهم خمسة طلاب جامعيين فكرة هذا الاختراع من التزام دولة الإمارات بدمج وتمكين أصحاب الهمم، حيث عملوا على تطوير تقنية لحلّ مشكلة يعانون منها أثناء التسوق، والتي تسهم في تبسيط وتسهيل حياتهم اليومية.

وعلى مدار السنوات الست الماضية، شجعت جائزة جيمس دايسون الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد في اختصاصات الهندسة والتصميم في دولة الإمارات على تصميم منتج قادر على حل مشكلة ما. ويتم تشجيع المشاركين على تقديم حلول واسعة النطاق للمشاكل العالمية الملحّة.

وفاز فريق مكون من خمسة طلاب هندسة من جامعة هيريوت وات بالجائزة على المستوى المحلي لهذا العام، إذ لاحظ الفريق بأن تجربة التسوق الحالية غير مريحة للجميع، وبأن هناك حاجة لجعلها أكثر سلاسة وراحة بالنسبة لمن يعانون من صعوبات في التنقل والحركة. وركز الطلاب على تعزيز مستويات الكفاءة والراحة بهدف خلق تجربة تسوق أكثر شمولًا ومتعة للجميع. وأثمرت جهودهم عن اختراع أطلقوا عليه اسم SMEFA، وهو عبارة عن عربة تسوق تعمل بتقنية المسح الذكي، وتستخدم تقنية النماذج الأولية الإلكترونية، ومزايا أخرى مبتكرة مثل إمكانية تعديل الارتفاع والمقعد المدمج، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمتسوقين.

وقالت الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، والتي تشغل عضوية لجنة التحكيم منذ انطلاق الجائزة في دولة الإمارات: "إن اختراع SMEFA هو خير مثال على إمكانية استخدام التكنولوجيا لبناء مجتمع أكثر شمولًا، وأنا فخورة برؤية شبابنا المهندسين يقدمون مثل هذه الأفكار اللامعة. لقد أعجبت لجنة التحكيم بشغف الطلاب الكبير وتركيزهم على تعزيز مستويات الراحة وسهولة الوصول. وأتطلع لمتابعة عملهم على تطوير هذا الاختراع ليساعد في تبسيط تجربة التسوق أمام أصحاب الهمم وغيرهم من أبناء المجتمع".

من جانبه تحدث عباس جعفر علي، أحد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام حول أهمية مشاركة الطلاب من دولة الإمارات في جائزة جيمس دايسون قائلًا: "إن مشاركة طلاب الإمارات في جائزة جيمس دايسون تظهر مدى التزامهم بتقديم حلول للمشكلات الواقعية في عالمنا وتمتعهم بروح ابتكار عالية. إن ما يميز اختراع SMEFA عن غيره ويجعله مؤهلًا بجدارة للفوز هو طريقة الدمج العبقرية بين تقنية المسح والتطبيق. أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءًا أساسيًا من عالمنا سريع التطور، وقد أظهر هذا الاختراع قدرة الطلاب على تسخير التكنولوجيا لخدمة الأغراض العملية، فضلًا عن تحسين الوظيفة العامة لعربة التسوق".

ومع فوزه بالجائزة، حصل اختراع SMEFA على منحة نقدية بقيمة 5,000 جنيه إسترليني، ليتم استخدامها لتطويره في المراحل المقبلة، وسيتأهل الفريق الفائز تلقائيًا للمشاركة في المسابقة العالمية، التي سيتم الإعلان عن المؤهلين للمشاركة بها يوم 18 أكتوبر، بينما سيتم الإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي يوم 15 نوفمبر. هذا وجاء في المركزين الثاني والثالث على المستوى المحلي اختراعان هما: Hydropurfication وFarmFlock.

حول الاختراع

SMEFA هو اختراع من ابتكار فريق من طلاب جامعة هيريوت وات، وهم نويل بينوي ومانوش دين، وأديتا سوبين، وأشفين فيجيش، وصديق أدهي. تأسس الفريق حين اكتشف الطلاب بأن لديهم اهتمامًا مشتركًا بالتكنولوجيا ومساعدة الآخرين، ليثمر ذلك عن اختراع SMEFA لجعل تجربة التسوق أكثر راحة وسلاسة لأصحاب الهمم.

ويستخدم اختراع SMEFA مجموعة من التقنيات، التي تشمل التعرف على الصوت والتعرف على الصورة والواقع المعزز، من أجل مساعدة المستخدمين على التنقل في المتاجر والعثور على المنتجات وتبسيط عملية الشراء بشكل عام.

التصميم الإنشائي

جاءت فكرة التصميم حين لاحظ الفريق بأن تصاميم عربات التسوق المتاحة غير شاملة أو مناسبة للبعض. ولمعالجة هذه المشكلة، جرى تصميم SMEFA بطريقة قابلة للتعديل مع تطوير العديد من الوظائف المادية التي تجعلها في متناول أصحاب الهمم. تتميز العربة بتصميم فريد، حيث يمكن تحريك السلة لأعلى أو أسفل باستخدام مساحة أقل، والقدرة عل حمل أوزان أثقل، مما يجعل عملية رفع الأشياء الأثقل وزنًا أكثر سهولة إذ تتحرك العربة لأعلى عند إزالة الحمولة. علاوة على ذلك، فإن حجم العربة الصغير يجعل من السهل تحريكها في المساحات الصغيرة، حيث يبلغ حجمها 140 لترًا، وتزن 9 كجم فقط، بينما تخزن العربات العادية 60 لترًا، وتزن 9.5 كجم.

التطبيق وتقنية المسح الذكي

تم تصميم عربة التسوق والتطبيق مع وضع الأنظمة الغذائية المحددة للمستخدم في الاعتبار، وهي مفيدة لأنها تعرض السعرات الحرارية والمواد المسببة للحساسية الموجودة في المنتج عند مسح الباركود الخاص به. أولاً، يقوم المستخدم بمسح المنتج ضوئيًا باستخدام ماسح الباركود ثم يضعه في عربة التسوق، حيث يتم اكتشاف وزنه بواسطة جهاز استشعار خاص. كما يتم استخدام ألواح Arduino للكشف عن المنتجات التي لم يتم مسحها وإرسال اهتزازات إلى مقبض العربة باستخدام محرك اهتزاز وجهاز استشعار. تعد عربة المسح الذكية SMEFA تصميمًا مبتكرًا يبسط عملية التسوق، ويساعد أصحاب الهمم الذين يعانون من صعوبات في التنقل والحركة على التسوق بكل راحة وسهولة. وفي حالة الكشف عن منتج لم يتم مسحه، يهتز مقبض العربة لتنبيه المتسوق خلال 10 ثوانٍ. في المقابل، يتم نقل بيانات المنتجات الممسوحة ضوئيًا إلى تطبيق SMEFA عبر شريحة ESP32 (رمز الاستجابة السريعة). من جهة أخرى، يعمل نظام الدفع عبر التطبيق على تبسيط العملية بشكل أكبر، حيث لا يحتاج المتسوق للانتظار في طوابير طويلة للدفع. وقد حرص الفريق الذي طور SMEFA على استخدام التقنيات المبتكرة لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

وقال نويل بينوي، أحد أعضاء الفريق الذي طور عربة SMEFA: "نحن سعداء لفوز اختراعنا SMEFA بجائزة جيمس دايسون، فهذا الفوز هو تقدير لجهودنا واعتراف بمهارتنا كمهندسين. نحن حريصون على مواصلة العمل على تطوير SMEFA والمزيد من التقنيات المستقبلية التي تحسن تجربة التسوق وتجعلها أكثر راحة وسهولة لجميع أفراد المجتمع. ونعتقد بأنه من المهم ابتكار حلول تترك أثرًا إيجابيًا على حياة الناس، وهذه الجائزة تشجعنا على مواصلة تطوير اختراعنا للأفضل".

الفائزان بالمركز الثاني والثالث

Hydropurfication

المشكلة: تضاعفت مخاطر أزمة المياه مع توقعات بأن يواجه 1.8 مليار شخص خطر شح المياه في عام 2050.

الحل: نظام تنقية المياه HydroPurification ، هو نظام فلترة مصمم لاستخدام الموارد المائية غير المستغلة من المياه الرمادية، ويتألف من أربع طبقات قادرة على إزالة جميع مسببات الأمراض والملوثات والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المعروفة، مما يضمن إنتاج مياه عالية الجودة من مصادر مختلفة. تدخل المياه الرمادية إلى نظام الفلترة من خلال الطبقة الأولى، حيث يقوم فلتر الألياف الدقيقة بإزالة الملوثات الكبيرة مثل الشعر والوبر، أما الطبقة الثانية فهي عبارة عن فلتر رملي بطيء من الرمل الناعم والحصى لإزالة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض وغيرها من الملوثات العضوية وغير العضوية بنسبة تصل إلى 99.99% للبكتيريا والفيروسات. ثم يمر الماء من خلال فلترين للتنقية والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، مما يزيل بشكل فعال أي من مسببات الأمراض المتبقية. تحتوي الطبقة الرابعة والأخيرة على صفيحتين مسطحتين من "الكربون المنشط الحبيبي" الذي يزيل الرائحة والطعم و81 مادة كيميائية مختلفة مثل الكلور والفلورايد وجميع المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المعروفة البالغ عددها 12، حيث تتدفق المياه المفلترة عبر صفائح "الكربون المنشط الحبيبي" ويتم جمعها في غرفة التجميع الموصولة بأنبوب ليتم استخدامها لاحقًا.

المخترعون: حيدر رزا، محمد مافيا خان، محمد رايز، محمد زونير

الجامعة: جامعة كيرتن

FarmFlock

المشكلة: تم التخلص من 5.3 مليون دجاجة في منشأة واحدة في الولايات المتحدة خلال جائحة أنفلونزا الطيور في أبريل 2022، وخسارة 22 مليون دجاجة في ولايات مختلفة بسبب تأخر اكتشاف المرض. وهذه الخسارة بالإضافة إلى كونها غير إنسانية ومضرة بالبيئة، فهي كارثية من الناحية المالية أيضاً. ويتمثل الهدف من هذا المشروع بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي حتى لا تتكرر مثل هذه الخسائر مرة أخرى.

الحلّ: FarmFlock عبارة عن سرب من الروبوتات المتنقلة التي تتجول بشكل مستقل داخل مزرعة الدواجن، وتجمع البيانات الهامة المتعلقة بصحة القطيع، مثل مستويات الأمونيا ودرجة الحرارة والرطوبة والسلوك ومستويات ثاني أكسيد الكربون. وباستخدام خوارزمية اليراع (Firefly) تمت برمجة الروبوتات للتحرك بذكاء في كافة أنحاء المزرعة. وعندما يكتشف أحد الروبوتات تجاوز أحد المؤشرات للحد الطبيعي، فإنه يرسل تنبيهات إلى الروبوتات الأخرى للالتقاء في تلك المنطقة لإجراء تقييم شامل للبيانات، وهذا يضمن الاستجابة السريعة لأية تهديدات صحية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الروبوتات بتحليل معدل نفوق الدجاج داخل المزرعة. ويتم نقل البيانات لاسلكيًا إلى تطبيق إلكتروني مركزي، حيث يمكن للقائمين على المزارع الوصول بسهولة إلى هذه المنصة، مما يسمح لهم بمراجعة البيانات وتحديد المخاطر المثيرة للقلق والتدخل في الوقت المناسب، سواء كان ذلك عبر العزل أو التطعيم. ويتمثل الهدف الشامل من هذا الحل بتحديد حالات التفشي المحتملة بسرعة وتقليل الخسائر.

المخترع: كارين جين دسوزا

الجامعة: جامعة هيريوت وات

يمكن الاطلاع على جميع المشاركات من دولة الإمارات، بما في ذلك الفائز والوصيف في جوائز جيمس دايسون للعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني: http://www.jamesdysonaward.org/. وقد بدأت المرحلة التالية من التحكيم حيث سيتم الإعلان عن قائمة أفضل 20 اختراع من قبل مهندسي في دايسون في 18 أكتوبر، قبل الإعلان عن الفائزين على المستوى الدولي والفائزين بجائزة الاستدامة لعام 2023 يوم 15 نوفمبر.

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ملاحظات للمحررين

جائزة جيمس دايسون

تأتي جائزة جيمس دايسون في إطار التزام السير جيمس دايسون في إبراز قوة المهندسين وقدرتهم على تغيير العالم. ويقوم معهد دايسون للهندسة والتكنولوجيا ومؤسسة جيمس دايسون وجائزة جيمس دايسون بتشجيع المهندسين الطموحين على استغلال خبراتهم ومعارفهم واكتشاف طرق جديدة لتحسين الحياة من خلال التكنولوجيا. وقد ساهمت مؤسسة جيمس دايسون منذ افتتاح الجائزة لأول مرة في عام 2005 حتى الآن بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لدعم مفاهيم مبتكرة في مجال التعليم وغيرها من القضايا الخيرية. وقد دعمت هذه المسابقة ما يقرب من 250 اختراعًا بجوائز مالية، وهي تندرج تحت مظلة مؤسسة جيمس دايسون، المؤسسة الخيرية للتعليم الهندسي والتي تمولها أرباح شركة دايسون.

الفائزون السابقون

FireOut هو نظام مصمم بهدف السيطرة على حرائق الغابات في المناطق التي تعاني من تفشي المرض بشكل متكرر لحماية الحياة والأرض من خلال اعتماد تقنيات صديقة للبيئة من اختراع طلاب من جامعة هيريوت وات

Shield هو نظام ذكي يمكن ارتداؤه يكتشف متى يتعرض الطفل للإيذاء الجسدي أو العاطفي وينبه أولياء أموره تلقائيًا، وهو من اختراع طلاب من جامعة عجمان.

The Blue Box هو طريقة جديدة للكشف عن سرطان الثدي في المنزل باستخدام عينة بول وخوارزمية الذكاء الاصطناعي. من اختراع جوديت جيرو بينيت، البالغة من العمر 23 عامًا.

AuREUS عبارة عن مادة جديدة مصنوعة من نفايات المحاصيل، والتي تحول ضوء الأشعة فوق البنفسجية إلى طاقة متجددة. من اختراع كارفي إرين مايغ البالغ من العمر 27 عامًا،

أصحاب مركز الوصافة على المستوى الدولي لعام 2020:

The Tyre Collective (المملكة المتحدة): جهاز يلتقط جزيئات تآكل الإطارات الموجودة على عجلة السيارة، ليتم إعادة تدويرها لاستخدامها في التطبيقات المستقبلية.

(المملكة المتحدة): جهاز يلتقط جزيئات تآكل الإطارات الموجودة على عجلة السيارة، ليتم إعادة تدويرها لاستخدامها في التطبيقات المستقبلية. Scope (كندا): عدسة جديدة تستخدم البلورات السائلة مما يتيح إمكانية تكبير الكاميرا بدون خسارة.

Marina Tex هي مادة منزلية قابلة للتحلل تم تصميمها كبديل للأفلام البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، اخترعتها لوسي هيوز. تتكون المادة من النفايات الناتجة عن قطاع صيد الأسماك والطحالب المستدامة.

الجائزة :

الفائز على الصعيد الدولي يحصل على جائزة بقيمة 30,000 جنيه أسترليني، بالإضافة إلى 5,000 جنيه إسترليني لجامعة الفائز.

الفائز بجائزة الاستدامة يحصل على جائزة بقيمة 30,000 جنيه إسترليني.

الوصيفان الدوليان: يحصل كلٌّ منهم على جائزة بقيمة 5,000 جنيه أسترليني

كل فائز في المسابقات المحلية يحصل على جائزة بقيمة 5,000 جنيه أسترليني

سير المسابقة:

يتم تقييم المشاركات أولاً على المستوى الوطني قبل وصولها إلى المسابقة الدولية. وتقوم لجنة من مهندسي شركة دايسون بتحديد قائمة من المشاركات الدولية تضم 20 مشاركة. ثم يتم النظر في المشاريع العشرين الأفضل من قبل السير جيمس دايسون شخصياً والذي يقوم باختيار الفائز الدولي ووصيفين، وسيعين أيضًا فائزًا في مجال الاستدامة للمرشح النهائي الوطني الذي يهتم بشكل أفضل بجزء اختراعاته في جدول أعمال الاستدامة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال المواد أو عملية التصميم أو طرق التصنيع أو حتى الحل للاختراع نفسه.

من يمكنه المشاركة في جائزة جيمس دايسون؟

يتم تنظيم جائزة جيمس دايسون في 28 دولة ومنطقة حول العالم، هي: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، ماليزيا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، الفلبين، بولندا، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وتم إطلاق الجائزة لأول مرة في بولندا في عام 2021. في حالة مشاركة فريق، يجب أن يكون جميع أعضاء الفريق مسجلين، أو قد أمضوا في غضون السنوات الأربع الماضية، فترة لا تقل عن فصل دراسي واحد في الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا في مجال الهندسة أو التصميم في إحدى جامعات الدول والمناطق التي تم اختيارها للمشاركة في جائزة جيمس دايسون. وينبغي على أحد أعضاء الفريق على الأقل أن يكون قد درس موضوعًا مؤهلًا في الهندسة أو التصميم. كما أن الأفراد المشاركون في التدريب المهني في المستوى 6 أو 7، والذين أكملوا التدريب المهني المذكور في السنوات الأربع الماضية، مؤهلون للمشاركة في الجائزة.

للمزيد من المعلومات والتحديثات حول التقدم المحرز في جائزة جيمس دايسون، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، Facebook وInstagram. يمكنك أيضاً مشاهدة قصص الفائزين السابقين في غرفة أخبار دايسون هنا .

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