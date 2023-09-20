شراكات آسيوية بارزة لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي– البيان

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نفذ برنامج الجواز اللوجستي العالمي زيارة ناجحة لآسيا، بغرض المشاركة لأول مرة في معرضين رئيسين للخدمات اللوجستية، تعزيزاً لدوره في دعم التجارة، وخفض التكاليف في المنطقة، حيث قام البرنامج بإبرام العديد من الشراكات الآسيوية. ويعتبر الجواز اللوجستي العالمي، مبادرة عالمية تهدف إلى معالجة الحواجز التجارية، وتسهيل التدفق التجاري عبر شبكة عالمية من التجار الدوليين ووكلاء الشحن.

وكانت خارطة الطريق الآسيوية بدأت في معرض فيتنام الدولي للخدمات اللوجستية 2023 في مدينة «هوشي منه»، حيث قدم الفريق نظرة تفصيلية عن برنامج الولاء. ووقع الجواز اللوجستي العالمي اتفاقيات إطارية مع ستة شركاء جدد من القطاعين العام والخاص في فيتنام، وثمانية شركاء جدد خلال حفل توقيع حصري في العاصمة هانوي، لينضم 31 شريكاً إلى المبادرة في فيتنام. ومن شأن هذه الاتفاقيات، أن تدعم الأعمال اللوجستية، وأن تمنح فوائد للتجار ووكلاء الشحن في المنطقة.

وقال الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام: «يسعدني أن أشهد نمو الشراكة بين الجواز اللوجستي العالمي، ومقره دبي، والمؤسسات والشركات الفيتنامية. تستند هذه الشراكة إلى البنية التحتية اللوجستية القوية لدولة الإمارات، وقدرات التصدير المتنوعة لفيتنام. إننا على ثقة من تطور التبادل التجاري، خاصة مع مثل هذه الحوافز المشجعة».

وشارك فريق الجواز اللوجستي العالمي أيضاً في معرض تايلاند الدولي للخدمات اللوجستية TILOG-LOGISTIX 2023، وهو المعرض الأكثر شمولاً لمزودي الخدمات اللوجستية والتقنيات والحلول اللوجستية الداخلية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويعتبر وجود مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في هذا المعرض، أول حضور لها هناك، وبعد الحدث، استضاف وفد من رجال الأعمال والمصدرين التايلانديين، بقيادة إدارة ترويج التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة من الحكومة الملكية التايلاندية، اجتماعاً في دبي، جمع 30 تاجراً تايلاندياً، و10 مستوردين يعملون في دبي، ويتخصصون في الزراعة وصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية، في حفل عشاء للتواصل مع مجتمع الأعمال التايلاندي. واغتنم الجواز اللوجستي العالمي خلال هذه المناسبة، فرصة التواصل مع المعنيين، وشرح أوجه التعاون بين المصدّرين والمستوردين في تايلاند ودبي.

وقال محمود البستكي المدير العام، الجواز اللوجستي العالمي: «توفر هذه الاجتماعات منصة لنا للتأكيد على أهمية قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في تشكيل المستقبل التجاري. كما أن التزامنا «بالخدمات اللوجستية الذكية والخضراء من أجل غد مستدام»، يتماشى تماماً مع مهمتنا المتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في القطاع، ونحن ملتزمون باغتنام كل فرصة لتعزيز هذه القيم حول العالم».

وخلال هذا الحدث الهام، بادر الجواز اللوجستي العالمي بالكشف عن أحدث تطبيقاته للهواتف المتحركة، ورحب بأكثر من 70 عضواً جديداً. ويعمل التطبيق على إدارة الطلبات بين الأعضاء والشركاء بكفاءة، ما يضمن سير الأعمال بسلاسة وكفاءة، حيث يمكن للأعضاء الآن تعزيز رحلة الجواز اللوجستي العالمي الخاصة بهم، من خلال الاستفادة من ترقية مستوى الخدمة، وفتح المزايا الحصرية التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر تطبيق الهاتف المتحرك. ويوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من مزوّدي المزايا، ما يوفر فرصاً استثنائية لمزايا توفير التكاليف التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في اقتصادات التجارة العالمية.

وأكد عبد الله الملا مدير أول التكنولوجيا، الجواز اللوجستي العالمي: على الدور الأساسي للتكنولوجيا، قائلاً: «تعتبر التكنولوجيا الشعلة التي تنير لنا مسارنا في عالم التجارة العالمية، وأن الجواز اللوجستي العالمي يتجاوز دور الأداة، لأنه في الحقيقة بوصلتنا الثابتة التي ترسم بدقة مسار سلاسل التوريد. وفيما نبدأ رحلتنا إلى المستقبل، نعلم جيداً أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة لتسيير الحركة التجارية، بل هي قوة توسع آفاقنا، وتربط علاقات الأشخاص».

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