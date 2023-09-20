دبي تجمع قادة الصناعات الغذائية لرسم مستقبل القطاع

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، أكبر منتدى سنوي في الشرق الأوسط يجمع المهتمين من قطاع الأغذية والمشروبات، في دبي، لمناقشة الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار والحفاظ على صحة المستهلك، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان ريادة القطاع.

يستضيف الحدث، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووادي تكنولوجيا الأغذية، و800 من المشاركين، وكبار المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأغذية والمشروبات، وكبار المسؤولين في الحكومة ومجالس الأعمال من جميع أنحاء العالم خلال اليومين المقبلين. وسيفتتح المنتدى عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.

وتحت شعار «تشجيع الاستدامة الصحية»، تناقش العديد من الجلسات والعروض التقديمية الاتجاهات والتحديات في الاستثمارات والابتكار وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة؛ لتمكين الحلول التي تضمن صحة المستهلكين ورفاهيتهم. وركزت حلقات النقاش الفعالة في هذا الحدث على القضايا الحرجة للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وسلط الضوء على المبادرات التي تعزز الإمدادات الغذائية المعتمدة على الذات ودور التكنولوجيا الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي في الشرق الأوسط.

ويستضيف اليوم الأول من الحدث جلسات ركزت على الهند والسعودية لمناقشة موضوعات مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وإنشاء نظام غذائي مرن من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة في كلا البلدين. وفي الوقت نفسه؛ تحليل اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية، ومبادرات الأغذية المستدامة، وفرص التمويل المدعومة من الحكومة، وإمكانات نمو صناعة الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات العربية المتحدة: «نحن سعداء وبالتعاون والدعم من شركائنا ورعاتنا الكرام. إن التزامهم بتطوير قطاعي الأغذية والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة جدير بالثناء. وبفضل دعمهم؛ نحن قادرون على إنشاء منصة مثل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي يسمح بالتفاعل بين أصحاب المصلحة المهمين لمناقشة التعاون والفرص في بناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام للمنطقة».

وأضاف: «وبالإضافة إلى اكتشاف رؤى حول اللوائح واتجاهات السوق والابتكار، سيغوص المنتدى عميقاً في سلوكيات المستهلكين واستراتيجيات التغذية، وإعادة صياغة مفهوم الغذاء، ودور القطاع الخاص في دفع الابتكار الغذائي الصحي. كما لدينا أيضاً معرض «Free From Food» في إطار الحدث، وتسليط الضوء على هذا الجزء. ستنظر جلسات مختلفة في استراتيجيات الترويج للمنتجات المزروعة محلياً. ومع انعقاده قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ COP28، فإننا نحرص على مناقشة التحديات التي تواجه المجال بسبب التغيرات المناخية، والنظر في الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الدائري».

وبدعم من المنظمات الرائدة ومشاركة مجالس الأعمال الرائدة في جميع أنحاء العالم والمنظمات، مثل الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية (IFPA)، سيضع المنتدى خارطة طريق لتمكين بيئة العمل التجارية لقطاع الأغذية من تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والمناخية في دولة الإمارات.

ويحظى هذا الحدث الذي يستمر يومين بدعم من DP World والرعاة الرئيسيين من القطاع، بما في ذلك شركة إفكو، وأغذية آغذية، والغرير للأغذية، والمراعي، وشركة إس جي إس، وبنك الإمارات للتنمية، وساديا، وحياتنا كشركاء رائدين ومؤسسات صناعية الجمعية الإسلامية الدولية لتصنيع الأغذية (IFPA). وفي الوقت نفسه، ستسلط «Free From Food» الضوء على قطاعات الأغذية الصحية والتحول إلى الأطعمة العضوية والخالية من المواد المصنعة في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط.

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