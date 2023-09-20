سوق دبي يُطلِق مؤتمر المستثمرين العالميين في سنغافورة للمرة الأولى

المصدر: دبي – البيان

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أعلن سوق دبي المالي عن تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2023 في سنغافورة للمرة الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للقاء كبار ممثلي سوق دبي المالي في جزيرة سنغافورة، وذلك خلال يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

ويُقام مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين، بالتعاون مع «جولدمان ساكس»، في إطار فعاليات أيام سنغافورة للشركات 2023، تأكيداً لالتزام سوق دبي المالي بتوسعة نطاق التواصل والتفاعل مع المستثمرين العالميين، لإظهار قوّة أسواق رأس المال في إمارة دبي.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته الدورتان السابقتان من مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك ولندن، خلال وقت سابق من هذا العام، واستجابة للاهتمام المتزايد من الأسواق الآسيوية، يستعد سوق دبي المالي لتنظيم دورة جديدة من المؤتمر، تتيح فرصة قوية لمشاركة المستثمرين في آسيا، وتمكينهم من التواصل واللقاء مع المتخصّصين في القطاع المالي، ومديري المحافظ العامة من صناديق الأسهم المؤسسية الكبرى في سنغافورة والمنطقة على نطاق أوسع. وسيشهد المؤتمر فرصاً للتواصل الشخصي المباشر، وعقد الاجتماعات المصغّرة، لتسهيل تبادل المعلومات والحوارات الهادفة.

اهتمام

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعتبر سنغافورة واحدة من أكثر مراكز المال والأعمال والثقافة ديناميكية على مستوى العالم. ونظراً لما نشهده من إقبال المستثمرين العالميين، ورغبتهم بالوصول إلى أسواق رأس المال في دبي، قررنا تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين للمرة الأولى في سنغافورة، وذلك تلبية للاهتمام المتزايد بأسواقنا، حيث بلغت أنشطة التداول التي يقودها المستثمرون الدوليون في سوق دبي المالي إلى 48 % من إجمالي التداولات، خلال النصف الأول من هذا العام، وقد تم توقيت المؤتمر بشكل مناسب للغاية بالوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام العالمي بأسواقنا».

وأوضح حامد علي: «تُعدّ دبي مركزاً تجارياً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، وتتزايد أهميتها يوماً بعد يوم. ونسعى في سوق دبي المالي إلى بناء جسر يربط بين منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط، وإلى حشد رؤوس الأموال، والفرص التي تُلبي احتياجات المستثمرين العالميين. وستكون الدورة الثالثة من المؤتمر منصّة حيوية، تسلّط الضوء على قوّة النظام المالي في دبي، وما يقدمه للمستثمرين الأجانب من رؤى وتوقعات لآفاق النموّ في المنطقة، والفرص المتاحة أمامهم لتنويع محافظهم الاستثمارية».

نجاح

ويأتي تنظيم مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين في سنغافورة، في أعقاب النجاح الذي حققته الدورة السابقة من المؤتمر، والتي نظّمها سوق دبي المالي مؤخراً في لندن، خلال شهر يونيو الماضي، وشهدت انعقاد 87 اجتماعاً فردياً مع كبار الممثلين عن أكثر من 100 صندوق استثمار عالمي، تمثل 231 مستثمراً حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى الأداء القويّ لسوق دبي المالي في هذا العام، والذي عزّز مكانته الرائدة كمركز مالي عالمي، حيث سجل مؤشر سوق دبي المالي أفضل أداء له في السنوات الثماني الأخيرة، بنمو 22.6 %، ليتصدر أسواق المنطقة، كما أعلن عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 77 % خلال النصف الأول من عام 2023، عبر استقطاب 25,699 مستثمراً جديداً، يُشكل المستثمرون الأجانب منهم نسبة 74 %. ومع نهاية شهر يونيو، وصلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 20 % من إجمالي القيمة السوقية، في حين تعزّز الأداء القوي نصف السنوي للسوق، بدعم متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي استحوذت على نسبة كبيرة، بلغت 57 % من إجمالي قيمة التداول.

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