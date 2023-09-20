غرفة تجارة دبي تعزز تنافسية الشركات الصغيرة في حلول الدفع

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة افتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض حل الدفع الحديث uTap الذي أطلقته اتصالات من &e، وهو حل فعال من حيث التكلفة لإدارة المدفوعات متعددة القنوات، وأتمتة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات.

وجمعت الندوة تحت مظلتها أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة للتعرف على أحدث حلول الدفع uTap الذي يمكن الشركات من استلام المدفوعات ومعالجتها بشكل آمن، إذ تتكامل هذه الخدمة الجديدة بسلاسة مع العمليات الحالية للشركات، وتقدم مجموعة من خيارات الأجهزة الخاصة بنقاط البيع مثل الأجهزة الطرقية لنقاط البيع، والماسح الضوئي للباراكود، وإدراج النقود، إضافة إلى الخدمات المدارة بالكامل مثل التكامل مع الطرف الثالث وغيرها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من دورنا في حماية مصالح مجتمع الأعمال، يأتي تنظيم هذه الندوة لتوفير مجموعة من الحلول المتطورة لأعضائنا، التي ترتقي بأداء أعضائنا. نؤمن أن التعاون مع شركائنا مثل اتصالات من &e، يعد أمراً بالغ الأهمية لممارسة دورنا في دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي».

وأضاف: «نسعى جاهدين لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار أولوياتنا الاستراتيجية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة».

ويوفر uTap ثلاث باقات اشتراك بأسعار مناسبة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، كخاصية الدفع عبر الإنترنت بطريقة ميسرة، والدفع بواسطة أجهزة الدفع الآلي، وإدارة طلبات العملاء، إلى جانب تقديم أدوات أتمتة الأعمال، وغيرها الكثير. كما تم تطوير حزم uTap لتزويد الشركات بحلول فعالة من حيث التكلفة. كما تتيح هذه الخدمة للشركات اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتها وميزانياتها على أفضل وجه.

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