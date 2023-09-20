جوائز «أوتوميكانيكا دبي» تستقطب عدداً قياسياً من المشاركات

المصدر: دبي - البيان

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يعود حفل توزيع جوائز أوتوميكانيكا دبي للانعقاد، مجدداً بدورته الثالثة لتكريم نخبة من رواد قطاع خدمات المركبات ما بعد البيع في المنطقة. وسيقام حفل توزيع الجوائز لهذا العام في صباح اليوم الثاني من معرض أوتوميكانيكا دبي، أكبر معرض تجاري دولي لقطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقطب حفل جوائز هذا العام رقماً قياسياً من المشاركات، بلغ 400 مشاركة من خلال 10 فئات للجوائز.

وبلغ عدد المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية 30 مرشحاً، تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من كبار حكام الصناعة الإقليميين والدوليين، حيث تتضمن دورة هذا العام أيضاً، العديد من فئات الجوائز الجديدة، بما في ذلك جائزة تقدير خاصة، سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز في صباح يوم 3 أكتوبر القادم.

وباعتبارها أول منصة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكريم الأفراد والمؤسسات، وأبرز الجهات الفاعلة الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً في قطاع خدمات السيارات، فإن حفل توزيع جوائز 2023 سيحتفي بمقدمي الخدمات والأفراد، والتحول الرقمي والمنتجات، والقادة الذين يحدثون فرقاً ملموساً في صناعة السيارات.

وقال محمود غازي بيليكوزن مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: «تعكس جوائزنا لهذا العام إلى حد كبير، الطبيعة المتغيرة للصناعة، حيث قمنا بإضافة فئات جديدة للجوائز، لأول مرة في تاريخ الفعالية، تشمل كلاً من: جائزة أفضل مشروع رقمنة لهذا العام، وجائزة أفضل منتج رقمي لهذا العام».

وأضاف: «تسلط فئة جائزة الشركة الناشئة الجديدة لهذا العام، الضوء أيضاً على جميع الابتكارات التي شهدناها في هذا القطاع في الآونة الأخيرة، حيث زاد الاهتمام مرة أخرى بفئتنا الرائدة «النساء في قطاع خدمات السيارات»».

المتأهلون للتصفيات

وضمت قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية لفئة النساء في قطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، كلاً من: ماري مونياو، واي إن إيه كينيا، ونسرين أختر، وشركة النجم لصناعة المركبات الكيماوية، وشركة شوبرا سريفاستافا وشركة كراج بلج.

وبالنسبة لفئة مشروع التحول الرقمي الجديد لهذا العام، فقد قامت لجنة التحكيم بترشيح ثلاثة متأهلين من القائمة للتصفيات النهائية، ضمت كلاً من: شركة كراج بلج وشركة أوتوبيا، والشركة العربية للسيارات.

ووضعت ترشيحات لجنة التحكيم النهائية لجائزة أفضل شركة ناشئة للعام كلاً من شركات: أوتوبيا وأوتو سمارت تكنولوجي وإنوفينتشر، في مواجهة بعضها البعض، في حين شملت قائمة الشركات التي وصلت إلى المراكز الثلاثة الأخيرة للحصول على جائزة أفضل منتج رقمي لهذا العام، كلاً من: شركة أوتو سمارت أوديت، وشركة انكريبتو من إنوفينتشر، ومنصة فرونديسك الرقمية.

وستكون المنافسة على أشدها بين مجموعة من الشركات العالمية المرشحة للتصفيات النهائية، يمثلون بلدان: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا في فئة جائزة منتج العام، تشمل كلاً من: مجموعة بريمبو بيوند جينيانس وانكريبتو من إنوفينتشر وذا جوني ويل من مارتيتش، وشركة إس إس إل إضاءة إتش دي من هيلا ويونيكليتش من صناعات كلتش السيارات (قابض حركة السيارات) وجي إس 27 خط الرعاية البيئي المعتمد من بيور.

القائمة المختصرة

وتم اختيار شركات الشوراوي، وميونيخ لأعمال السيارات، والشركة العربية للسيارات - العوير، ورويال سويس أوتو، وميونيخ لخدمات الديزل الأوروبية، ومشاريع الشيراوي - ورشة سكانيا، وأورينت موتورز إل إل سي، في القائمة المختصرة لجائزة أفضل ورشة هياكل للسيارات لهذا العام - سيارات الركاب، وورشة العام - سيارات الركاب، وأفضل مزود الخدمة للعام - فئات المركبات التجارية.

وبعد ختام فعاليات حفل توزيع الجوائز، فقد تم إدراج شركتي: بيرفورمانشن ودي لوكس للعناية الشاملة بالسيارات في القائمة المختصرة لفئة أفضل متخصص في العام في مجال تعديلات السيارات.

وسيتم إقامة حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي 2023، برعاية «بريدجستون الشرق الأوسط وأفريقيا».

وقال جاك فوري نائب الرئيس، والمدير العام لشركة «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً»: «نفخر في بريجستون بشراكتنا مع جوائز أوتوميكانيكا دبي 2023، حيث يسهم تعاوننا مع هذه المنصة المرموقة في تحقيق هدفنا المتمثل في إتاحة فرص متنوعة لازدهار ونمو المؤسسات والأفراد. وتعكس هذه الجوائز تفاني والتزام واحترافية المشاركين، ونؤمن في بريجستون بأهمية التعاون وتضافر الجهود في إرساء معايير جديدة للجودة والتميز، وتحفيز النجاح، ومواصلة تطوير قطاع السيارات. ونتطلع للمضي قُدُماً في رحلة الابتكار والتميُّز، بالتعاون مع مُجتمع السيارات، لنبتكر معاً الحلول للتحديات، ونحقق الاستفادة المُثلى من الفرص، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع».

وأردف: «هناك الكثير مما يستحق الاحتفال به في صناعتنا، حيث يسير القطاع بخطى ثابتة نحو النمو والتطور والازدهار، مسلطاً الضوء على آخر تقرير صادر عن محللي أبحاث السوق في شركة تكنافيو، الذي يشير إلى أن سوق السيارات في المنطقة سوف يتسارع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.74 % بين عامي 2021 و2026».

1800 عارض

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة العشرين المميزة من معرض أوتوميكانيكا دبي، 1800 عارض من أكثر من 60 دولة، تستعرض من خلاله مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة، أمام جمهور عالمي تقدر أعداده بالآلاف.

وسيشغل معرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، وسيضم 20 جناحاً وطنياً، وهو ما يمثل نمواً صافياً بنسبة 63 % في الأمتار المربعة، مقارنة بدورة عام 2022 من المعرض.

وستعتمد الدورة الـ 20 أوتوميكانيكا دبي، على النجاح القياسي الباهر الذي حققته دورة عام 2022 من المعرض، والذي استقطب 1,145 عارضاً، و42,937 زائراً من 145 دولة، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون التنفيذيون الإداريون، ما يقرب من ثلث (32 %) زوار معرض العام الماضي، يليهم موظفو تطوير الأعمال والمبيعات بنسبة (30 %)، وموظفو المشتريات والمشتريات بنسبة (8 %).

لجنة التحكيم

وتتألف لجنة التحكيم لهذا العام من:

• غراهام ثريلفول مدير الحسابات الرئيسة العالمية – تجديد المركبات، في «أكزو نوبيل»

• عبد الله راشد عبيد الدحيل المهيري مدير مكتب الاستراتيجيات والتميز المؤسسي، في ورشة حكومة دبي

• ناصر سيف سلطان الصيري رئيس قسم صيانة مركبات كبار الشخصيات، في ورشة حكومة دبي

• الدكتورة نعمة مهردادي نائب رئيس خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا وكاليفورنيا والهند، المدير العام لشركة هيلا ميدل إيست

• آلان والي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمينا بروفيشينال

• فيشال باندي شريك، ممارسة السيارات والتنقل، شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات

• ميشيل مالك الرئيس التنفيذي لشركة بودي شوب نيوز إنترناشيونال

• زهري يوسف خبير صناعة السيارات

• توفان بايسال مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوراسيا لخدمات ما بعد البيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نيتيرا.

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