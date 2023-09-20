«الدار» و«نيكي بيتش» يطلقان مشروعاً سكنياً برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أبرمت شركة الدار العقارية شراكة مع «نيكي بيتش جلوبال»، شركة الضيافة الفاخرة، حيث سيتعاون الطرفان لتطوير ثلاثة مبانٍ سكنية تحمل اسم العلامة التجارية «نيكي بيتش» ضمن مجمع كبير على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن تنطلق مبيعات الوحدات السكنية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتهدف الشراكة مع «نيكي بيتش»، المعروفة بتقديم تجارب مميزة في عالم الرفاهية والفخامة، إلى تقديم تصور جديد لمفهوم العيش في المناطق الساحلية برأس الخيمة، وذلك عبر دمج تصاميم الدار العصرية المميزة مع ما اشتهرت به «نيكي بيتش» من أسلوب حياة فخم ومساكن راقية نابضة بالحياة. ويقع مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» السكني، وهو الأول لشركة الدار في رأس الخيمة، بين منتجع «ريكسوس باب البحر» ومنتجع وسبا «دبل تري من هيلتون» في جزيرة المرجان، واللذين استحوذت عليهما «الدار» عام 2022.

وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «تشكل شراكتنا مع «نيكي بيتش» محطة مهمة ضمن جهود الدار المستمرة لتوسيع حضورها في رأس الخيمة. ستمكننا هذه الشراكة من تطوير مشاريع سكنية متميزة في الإمارة التي تشهد نمواً متواصلاً كمركز حيوي للاستثمار والسياحة. ولا شك أن اسم «نيكي بيتش» وما تتمتع به العلامة التجارية من مكانة عالمية مرموقة وسجل متميز في مجال الضيافة الراقية، يتماشى تماماً مع رؤية الدار لتصميم تجارب مميزة ومجتمعات نابضة بالحياة. نتطلع قريباً إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المخطط الرئيسي للمشروع».

وقال جهاد الخوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات نيكي بيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» في جزيرة المرجان برأس الخيمة تصوراً جديداً بالكامل لأسلوب الحياة الراقي في المناطق الساحلية. ويسعدنا أن نتعاون مع الدار لتطوير هذا المشروع المميز، إذ يشكل تعاوننا مزيجاً مثالياً بين خبرات الدار في بناء مجتمعات مزدهرة والمكانة المتميزة لـ «نيكي بيتش» في تقديم تجارب فريدة لأسلوب الحياة العصري. وسينعم قاطنو الوحدات السكنية الفاخرة للمشروع بمساحات متقنة التصميم ليعيشوا تجربة مفعمة بالفخامة تنسجم مع ما تشتهر به مجتمعات نيكي بيتش».

وقالت لوسيا بنرود، الرئيس التنفيذي لشركة «نيكي بيتش جلوبال»: «سيوفر مشروع نيكي بيتش ريزيدنسيز فرصة مميزة للاستمتاع بتجربة نيكي بيتش الرائدة في هذه المنطقة المزدهرة والنابضة بالحياة. ونتطلع إلى العمل مع الدار على هذا المشروع المتميز، مستندين إلى رؤيتنا الطموحة لتوسيع محفظة مجتمعاتنا العالمية الفاخرة، وثقتنا بجاذبية رأس الخيمة كوجهة مثالية لقاعدة عملائنا تمنحهم فرصة للاستمتاع بالحياة على شاطئ البحر بأسلوب جديد ومميز».

وسيحتضن مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسيز» شققاً مفروشة ومجهزة بالكامل مع مساحات معيشية وشرفات واسعة على مياه الخليج العربي. وتضم المساحات المشتركة مرافق شاطئية وصالة استراحة ومطعماً، وجناحاً خاصاً للضيافة لاستضافة التجمعات واللقاءات. وسيكون المشروع أيضاً أول مجتمع سكني يركز على الصحة والرفاهية في رأس الخيمة حاصل على شهادة «فت ويل» (FitWel) العالمية لمعايير المباني الصحية، ما يعكس التزام الدار ببناء مجتمعات صحية تدعم رفاهية سكانها وترتقي بجودة حياتهم.

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