افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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افتتح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولوكي إيكو ووريانتو، نائب الرئيس والمدير الإداري للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، والذي يعد الأول للبنك خارج المقر الرئيسي له في الصين.

وحضر الافتتاح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدداً من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي، "يشكل افتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي نقطة تحول تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما ويدعم أهداف البنك وتطلعاته المستقبلية من حيث توسيع نطاق أعماله وأنشطته التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لمجتمعات الدول النامية".

وأضاف أن دولة الإمارات تعد وجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات المتنوعة التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعمل على توفير مصادر مستدامة لتمويل الأنشطة التنموية لدعم مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق نتائج ذات أثر إيجابي وملموس لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال لوكي إيكو ووريانتو، "إن افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدعم التزامنا بتعزيز الشراكات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء للبنك، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر خياراً مثالياً لأول مشروع للبنك خارج مقره الرئيسي في الصين".

وأضاف: "نحن على ثقة بأن المكتب الجديد سيعزز جهودنا الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً وأن التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات وعلاقاتها الدولية المتميزة تعد من الركائز الأساسية لافتتاح مكتبه التشغيلي في أبوظبي، حيث ستساعد هذه الخطوة على تقريب المسافة بين البنك وشركائه، وتسهيل وصول البنك إلى المراكز المالية العالمية بما يمكنّه من الحفاظ على وتيرة نمو أعماله".

والجدير بالذكر، أنه منذ تأسيسه في يناير عام 2016، موّل البنك 232 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار، حيث ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة مجتمعات الدول المستفيدة. كما بلغ عدد أعضاء البنك 106 أعضاء.

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