2.8 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في شهرين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن تحقيق إنجاز جديد، يتمثل في خدمة أكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، وذلك عبر تسجيل حوالي 17,7 ألف حركة جوية عبر المطار، من أكثر من 30 دولة حول العالم. وتأتي هذه النتائج الإيجابية، توازياً مع جهود الهيئة لتعزيز مكانة المطار ليكون من بين أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر آمنة، وخدمات رائدة للمتعاملين. وكان للعاصمة القطرية الدوحة النصيب الأكبر من عدد المسافرين، حيث تم تسجيل حوالي 124 ألف مسافر، من وإلى مطار الشارقة، يليها في الترتيب كل من دكا عاصمة بنغلاديش، والقاهرة، ومدينة تريفاندروم في الهند، ومدينة عمّان.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن تسجيل المطار لأكثر من 2,8 مليون مسافر خلال شهرين، يؤكد توجهاتنا الاستراتيجية نحو تعزيز مكانتنا العالمية كوجهة سفر مميزة، وعملنا المستمر لتحقيق الريادة، وتقديم تجربة سفر فريدة وآمنة، تعكس الاستدامة والابتكار في جميع جوانب عملنا. ونؤكد على التزام الهيئة بتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك خطط التوسعة التي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 20 مليون مسافر بحلول عام 2026، وذلك لتلبية ارتفاع أعداد المسافرين والرحلات الجوية، وتحقيق رؤيتنا بأن يكون مطار الشارقة من أفضل 5 مطارات إقليمياً».

يُذكر أن هيئة مطار الشارقة الدولي، أطلقت مجموعة من الحملات خلال موسم الإجازات والصيف، منها حملة «الصيف في مطار الشارقة»، وحملة «العودة إلى المدارس»، بهدف توفير تجربة سفر مميزة للمسافرين من مختلف الأعمار. حيث تشارك موظفو المطار في عدد من الأنشطة والفعاليات المتميزة مع المسافرين، وقدموا لهم الضيافة والهدايا المختلفة، بينما عبّر المسافرون عن رضاهم عن الخدمات، وسهولة الإجراءات التي يقدمها المطار.

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