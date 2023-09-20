«نخيل» تدعم التوطين وتوظيف الكفاءات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، التزامها بدعم برنامج التوطين في دولة الإمارات خلال مشاركتها في المعرض.

وتسلط شركة «نخيل» الضوء على التزامها بدعم التوطين وتوظيف الكفاءات المتخصصة، عبر توفير بيئة مميزة وحافلة بالتحدي والمنافسة، لتطوير الحياة المهنية لهذه الكفاءات.

كما ستتطرق «نخيل» إلى برنامج تدريب الخريجين الخاص بها والمكرس لاستقطاب الشباب الإماراتيين حديثي التخرج، والذين تم اختيارهم من الجامعات الوطنية والدولية ومنحهم فرصة الوصول لمختلف وحدات أعمال «نخيل»، إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأن مسارهم الوظيفي الأمثل. وقد أكملت مجموعتان من الخريجين تدريبهما في إطار هذا البرنامج، وأصبحوا اليوم موظفين بدوام كامل في الشركة ويعملون في وحدات أعمال الشركة المختلفة.

وقال نعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى شركة «نخيل»: «نفخر بالمشاركة في معرض «رؤية - الإمارات للوظائف بمنظور جديد 2023»، وذلك لدعم الجهود الرامية لضمان ازدهار الدولة بمواهب عالمية المستوى، كما أننا نلتزم بتمكين الكفاءات الإماراتية الوطنية وبناء ثقافة تمكنهم من استكشاف كامل إمكاناتهم. وتتيح لنا المنصات الداعمة للقطاع، مثل معرض «رؤية»، إمكانية تقديم فرص مجزية لاستقطاب المواهب المتخصصة لتكون جزءاً من رحلة «نخيل» ومستقبلها».

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