الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1933.31 دولاراً للأوقية بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1955 دولاراً للأوقية.

وقال إدوارد جاردنر، الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس: «أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض». ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد.

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