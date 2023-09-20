«رأس الخيمة العقارية» تطلق مشروع كيب حياة في ميناء العرب

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، إطلاق مشروع كيب حياة السكني الذي يضم 668 وحدة في جزيرة حياة ضمن ميناء العرب في رأس الخيمة. ويمتد المشروع على مساحة 22.85 متراً مربعاً، ويتألف من 4 أبراج سكنية راقية يبلغ ارتفاع اثنين منها 20 طابقاً، بينما يبلغ ارتفاع البرجين الآخرين 9 طوابق.

ويضم المشروع مجموعة من الاستوديوهات والشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، مع شقق بنتهاوس فاخرة بإطلالات بانورامية. وتتيح الشركة مجموعة مختارة من شقق المشروع للمشترين من مختلف الجنسيات، مع بدء المبيعات يومي 22 و23 سبتمبر عام 2023 في منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا.

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