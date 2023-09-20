فتح باب الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2024

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

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أعلنت جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فتح باب الترشح للجائزة في نسختها الخامسة لسنة 2024، وتحظى الجائزة بدعم واهتمام إمارة رأس الخيمة بوجه عام وغرفة التجارة بوجه خاص.

وتستهدف الجوائز المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد، في 18 دولة وهي الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعُمان، ومصر، والكويت، وقطر، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وسوريا، وفلسطين، والمغرب، واليمن، ولبنان، وتركيا، وإيران.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية في 18 يناير من سنة 2024، على أن يقام حفل تسليم الجوائز في 2 مارس 2024، في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان في رأس الخيمة.

ويستمر التسجيل حتى 7 نوفمبر، ويحق للراغبين في الترشح للجائزة، من أفراد ومؤسسات ربحية أو غير ربحية، وشركات خاصة أو عامة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، التقدم بأي عدد من الترشيحات والفئات مجاناً.

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