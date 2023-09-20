داماك تتعاقد مع «بتكو للمقاولات» لبناء مسجدين في هيلز 1 و2

المصدر: (دبي - البيان)

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منحت داماك العقارية عقوداً لشركة «بيتكو للمقاولات» لبناء مسجدين كبيرين في مجتمعي «داماك هيلز» و«داماك هيلز 2». سيحل هذان المسجدان مكان المساجد المؤقتة الموجود حالياً، وهي مساجد متنقلة مسبقة الصنع تتسع لعدد محدود من المصلين، في حين ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الجديدين إلى 673 مصلٍّ لكل منهما.

وسيتميز المسجدان الجديدان بموقعهما الحيوي على طول الطريق الدائرية لكل مجتمع، ما يضمن سهولة الوصول إليهما من كل الاتجاهات، ولجميع السكان والزوار على حدٍّ سواء. هذا وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية في كلا الموقعين، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في شركة داماك العقارية: «يسعدنا التعاون مع بيتكو للمقاولات لإضافة المزيد من الخدمات إلى مجتمعي داماك هيلز وداماك هيلز 2».

وتضم محفظة داماك العقارية عدة مجتمعات سكنية رئيسية تقدم أنماطاً مختلفة من أسلوب الحياة الفاخرة. من أبرز هذه المشاريع «داماك هيلز»، أول مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، الذي شهد مؤخراً افتتاح مركز تسوق مجتمعي يغطي مساحة 110,000 قدم مربعة، ويضم طيفاً واسعاً من خيارات التجزئة والضيافة والترفيه.

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