مؤشر سوق دبي يصعد لأعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65 % أمس إلى مستوى 4074.72 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 3 أسابيع تقريباً، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 2.8 مليار درهم.

وقاد سهما «المشرق» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 6.7 % و2.9 % على التوالي، في حين واصل سهم «الإمارات دبي الوطني» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 123 مليون درهم ليستحوذ السهم على 31.4 % من سيولة السوق الإجمالية بختام جلسة أمس، مرتفعاً 2.9 % ليغلق عند سعر 17.8 درهماً.

وارتفع في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس أسهم تيكوم 2.3 %، والوطنية الدولية القابضة 2.1 %، وإعمار للتطوير 1.97 %، وإعمار العقارية 1 %، ودبي الإسلامي 0.35 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 97 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 147 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 49.9 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، هامشياً بنسبة 0.05 % إلى مستوى 9822.31 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 227.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 141.4 مليون درهم، مرتفعاً 2.7 %، ليغلق عند سعر 20.7 درهماً.

وفي سوق أبوظبي قفز سهما بالمز الرياضية 14.9 %، وأي دي سي كوربوريشن 14.2 % بالحد الأقصى، وارتفع جلفار 9.6 %، وحياة للتأمين 7.9 %، والعالمية القابضة 0.6 %.

القيمة السوقية

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يقارب 5.8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.550 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.34 مليار درهم بختام جلسة أمس، توزعت بين 952.8 مليون درهم في سوق أبوظبي و391.6 مليون درهم في سوق دبي.

سجل السوقان إجمالي 18.8 ألف صفقة شملت 290.03 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 93.05 مليون سهم في سوق دبي و193.98 مليون سهم في سوق أبوظبي.

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