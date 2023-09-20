«الإمارات دبي الوطني» يوسع محفظة منتجاته المرتبطة بالاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

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أبرم بنك الإمارات دبي الوطني شراكة مع منصة «كوريوليس إي إس جي» من «تريد صن»، أول شركة في العالم تقدم حلولاً مؤتمتة لقياس وتقييم الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات.

وستوفر هذه الشراكة الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات والمؤسسات إمكانية الاطلاع على مؤشرات وتصنيفات الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات لشركائهم في سلسلة التوريد، والاستفادة منها لتشجيع الموردين الحاليين على اعتماد عمليات مستدامة، إلى جانب تسهيل اختيار شركاء جدد في سلسلة التوريد يدعمون أهداف تلك الشركات وتطلعاتها في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء البنك من تقليل المخاطر المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة والتي قد تضر مباشرة بالربحية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية والأنشطة التشغيلية السلبية وأي مخاطر متعلقة بالسمعة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الشراكة تعكس التزام المجموعة بدعم عملائها خلال رحلتهم في مجال العمل البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات وتزويدهم بمجموعة واسعة من حلول التمويل التجاري في السوق.

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