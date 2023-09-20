منتدى ريادة الأعمال المستدامة ينطلق 4 أكتوبر بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة عن انطلاق منتدى ريادة الأعمال المستدامة 2023 في فندق أنانتارا القرم الشرقي بأبوظبي يومي 4 و5 أكتوبر المقبل تحت شعار «النمو الإيجابي للطبيعة» استجابة للأزمات العالمية الملحة، وضرورة معالجة قضايا تغير المناخ وفقدان الطبيعة.

وسيتم خلال المنتدى تحويل الانتباه من التحديات الفورية إلى العواقب طويلة الأجل لأزمة المناخ. ويسعى المنتدى لاستكشاف سبل تعزيز استجابة الشركات والأسواق والمجتمع بطرق أكثر فاعلية، بينما تتعمق المناقشات في تناول آثار هذه الشكوك على استراتيجية الأعمال والتخطيط المالي والنهج التعاوني لتسريع المسار نحو النمو الإيجابي للطبيعة.

ويأتي المنتدى هذه السنة بالتزامن مع العام الإماراتي للاستدامة، وتماشياً مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ15 لتأسيس المجموعة 2008 - 2023، ومؤتمر الأطراف «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل.

وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «ترغب الجهات المعنية بالأعمال رؤية الالتزام الوثيق من جميع الشركات بالقضايا البيئية والمجتمعية مع التركيز على أهمية التحلي بالشفافية والمسؤولية في ذلك.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى نحو 200 موفد، من بينهم قادة الصناعة والخبراء والمؤثرون، كما يوفر منصة ديناميكية لقادة الفكر للمساهمة بخبراتهم والمشاركة في حوار هادف وتشكيل مستقبل ممارسات الأعمال المستدامة والابتكار والإفصاح».

وقالت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة: «يتمثل الهدف الرئيس للمنتدى في الارتقاء بجودة النقاش الذي يدور حول الجدوى من الاستدامة من خلال الجمع بين الشركات المؤثرة والمستثمرين والجهات الحكومية في المنطقة مع التركيز على تعزيز المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الأولوية، حيث يتيح المنتدى مساحة فريدة لتبادل الآراء والرؤى والاستراتيجيات المبتكرة».

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