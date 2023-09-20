«اقتصادية عجمان» تختتم برنامج «الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية»

المصدر: (عجمان - وام)

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اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان برنامج «الدبلوم المهني لإدارة المشاريع الاحترافية»، الذي استمر على مدار خمسة أيام في فندق عجمان سراي، حيث تم تخريج 15 موظفاً من نخبة موظفي الدائرة من الفئات الوظيفية القيادية والإشرافية والتنفيذية باعتماد من البورد الأمريكي، بهدف إعداد كوادر بشرية مُمكّنة ومؤهلة، وصقل قدراتهم وإمكانياتهم وخبراتهم، وخلق قوة عاملة متمرسة تتمتع بمهارات عالية، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

وتناول الدبلوم الإطار العام لإدارة المشاريع وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ورسم خريطة متسلسلة من الإجراءات وخطوات العمل التي تغطي مراحل المشروع بدءًا من مرحلة التأسيس مرورًا بمرحلة التخطيط، ثم التنفيذ، والمتابعة والتحكم، وصولاً إلى مرحلة الإغلاق.

وقال عبدالله الحمراني، مدير عام الدائرة، إن الاستثمار في رأس المال البشري وتدريبهم على الإدارة المثلى للمشاريع يعتبر عاملًا رئيسيًا لأي جهة تتطلع إلى تحقيق رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، ويتناغم ذلك مع تحفيز الموظفين، وضمان إدارة مشاريعهم وفق مبدئي الكفاءة والفعالية، إضافة إلى تنفيذ الدبلوم من خلال الاستعانة بمواهب كوادرنا الوظيفية.

وقالت فاطمة عبدالله، مدير مكتب إدارة المشاريع، إن الدبلوم شكل نقلة مهمة للمشاركين الذين أعربوا عن حجم الفائدة التي اكتسبوها من جميع المحاور والتطبيقات المطروحة في الدبلوم، وتقديرهم للدائرة على اهتمامها ودعمها لتنمية مهاراتهم.

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