«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق الدورة الأولى لملتقى رواد الأعمال

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ملتقى رواد الأعمال 2023 في دورته الأولى، الذي تنظمه الدائرة بمشاركة 300 شركة محلية وإقليمية وعالمية بمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للدائرة لدعم مجتمع الأعمال في الإمارة، وتحقيق استدامة الشركات وتوسيع أعمالها، بجمع المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع الشركات الرائدة داخل الدولة وخارجها والتي تمتلك أدوات النجاح من الدراسات والسوق المستهدف ونوع المنتجات والفئة العمرية، لمساعدته بزيادة مبيعاته وانتشاره على المستوى المحلي والخارجي.

وأضاف: استهدف الملتقى خلق بيئة حاضنة للمشروعات ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة، بإتاحة الفرصة لعرض الأعمالِ وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة.

وكشف النقبي عن دليل رأس الخيمة الإلكتروني الذي يوفر نظاماً إلكترونياً يتيح للشركات تسجيل بياناتها ومنتجاتها ومبيعاتها عبر نافذة واحدة.

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