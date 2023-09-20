«شراع» يستكشف الآفاق المستقبلية لريادة الأعمال في الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، في مقره بالجامعة الأمريكية في الشارقة، لقاءً تفاعلياً حضره أكثر من 100 طالب من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة، للتعرف إلى تجربة «كريم»؛ إحدى أبرز شركات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور مدثر شيخة، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كريم».

وتناول اللقاء قصة إنشاء شركة «كريم» عام 2012 على يد مدثر شيخة وماغنوس أولسون في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اتسع نطاقها خلال فترة قصيرة ليشمل أكثر من 70 مدينة في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، واطلع المشاركون على نقاط تميز الشركة عن غيرها من الشركات العالمية المنافسة، وكيف تغلبت على التحديات والصعوبات لتصبح واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا في المنطقة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي بعنوان «عقد من العمل»، يروي رحلة شركة كريم خلال عشر سنوات من الإبداع والابتكار، ويستعرض نموها وتطورها وإنجازاتها، من خلال مقابلات مع المؤسسين والفريق الأول والشركاء.

وفي هذا السياق، قالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع): «تمثل قصة نجاح شركة (كريم) نموذجاً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لصناع التغيير والجيل القادم من رواد الأعمال بهدف تمكينهم من تحقيق تطلعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع كبيرة وهادفة، وفي إمارة الشارقة، يواصل (شراع) سعيه لتدريب الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعات، وتنمية مهاراتهم، وإلهامهم، وتمكينهم، وترسيخ إيمانهم بأنهم قادرون على إطلاق شركات ناجحة مثل (كريم)».

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