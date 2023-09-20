700 مشارك بملتقى الفجيرة الدولي للتعدين في دورته الثامنة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، استكمال التحضيرات النهائية لاستضافة النسخة الثامنة من ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين والمعرض المصاحب له، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خلال الفترة من 26 - 28 سبتمبر الجاري المقام تحت شعار «استثمار تعديني... تنمية مستدامة».

وسيجمع الملتقى نخبة من خبراء التعدين والطاقة والمهتمين بالذكاء الاصطناعي والاستدامة من مختلف أنحاء العالم، وسيجمع الحدث صناع سياسات ومستثمرين ورواد أعمال من دول تشارك للمرة الأولى منها روسيا وتشاد وموريتس ورواندا ومنظمات دولية، مشيراً إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ أكثر من 700 مشارك من أكثر من27 دولة، وبلغ عدد أوراق العمل التي تم استلامها للمشاركة أكثر من 67 ورقة عمل ويتم قبول 44 ورقة عمل متخصصة.

يأتي الملتقى بتنظيم مشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ويسلط الضوء على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التعدين ويناقش مستقبل قطاع التعدين وفرص الاستثمار فيه وتعزيز دور قطاع التعدين في الانتقال الطاقي ومواجهة تغير المناخ ومناقشة التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في المشاريع التعدينية.

وقال المهندس علي قاسم إنه تماشياً مع عام الاستدامة في الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم جهود الاستدامة ودعم تطلعات العالم لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع، سيكون للملتقى في نسخته الثامنة دور محوري مهم في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المبذولة نحو الاستدامة.

12 جلسة

وتابع أن المؤتمر سيشمل 12 جلسة حوارية تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة، وجلسة شبابية و6 ورش أخرى مصاحبة للحدث يقودها الشباب من الكوادر الوطنية في المؤسسة، إضافة إلى تنظيم معرض مصاحب تشارك فيه 30 شركة عربية وأجنبية للتعدين، لاستعراض أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز