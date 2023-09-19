مؤتمر أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة ينطلق في دبي 7 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي انطلاق مؤتمر أصحاب المصلحة في مجال الضيافة والفندقة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، المقرر عقده في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نوفمبر في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس بدبي، والذي سيجمع 500 صانع قرار، بما في ذلك أصحاب الفنادق ومطورو المشاريع الضخمة والمشغلون والمستشارون الرئيسيون الذين يديرون ويطورون مئات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار ودعم ممارسات الاستدامة داخل القطاع.

وقالت مارتينا بيوركينور، المديرة العامة في شبكة الضيافة The Hospitality Network منظمة الحدث: «نحن حريصون على جمع كبار القادة في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتمتع بإمكانات نمو هائلة وواعدة، خصوصاً الإمارات والسعودية اللتين تشهدان ازدهاراً غير مسبوق في قطاع السياحة. وسيكون مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 منصة مثالية للمشاركين للتواصل وبناء علاقات حيوية، واستخلاص الأفكار والرؤى من خبراء الصناعة، واستكشاف حلول مبتكرة للعدد المتزايد من مشاريع الضيافة القادمة في هذه المنطقة الديناميكية المتنامية باستمرار.

من المنتظر أن يوفر المؤتمر جدول أعمال متنوعاً وأن يضم متحدثين مؤثرين ونافذين من مؤسسات مرموقة مثل البحر الأحمر الدولية، وشركة رؤى المدينة القابضة، وفنادق ومنتجعات فور سيزونز، وفنادق ومنتجعات انتركونتيننتال وإس تي آر. ويَعِد الحدث بتوفير جلسات تواصل مثمرة وعروض تقديمية مثيرة من قبل خبراء في مجال الضيافة فضلاً عن اجتماعات ولقاءات شخصية.

وبالنسبة للخبراء في قطاع الضيافة، يمكنهم تدوين تواريخ المؤتمر القادمة في جدول أعمالهم وهي»تجمع أصحاب المصلحة في قطاع الضيافة بالسعودية لعام 2024«في 14 مايو بالرياض، و(مؤتمر أصحاب المصلحة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024) في نوفمبر 2024 بدبي. وستبني هذه الفعاليات المقبلة على النجاح الذي حققه مؤتمر أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وستدعم قطاع الفنادق من خلال توفير فرص قيّمة للتواصل والتعلم والتعاون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز